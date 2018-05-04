Зеленка и кефир против минимум трех пистолетов. Что известно о конфликте в Никопольском горсовете

В горсовете Никополя 4 мая было не менее трех пистолетов, вероятно, из двух стреляли

4 мая в горсовете города Никополя произошел конфликт между активистами Правого сектора, мэром города Андреем Фисаком и депутатом горсовета от Громадської сили Александром Рыбаковым. При этом активисты облили мэра зеленкой, а Рыбакова кефиром. По словам представителей Правого сектора, Рыбаков в ответ открыл стрельбу.

Срыв заседания горсовета Никополя

4 мая на внеочередную сессию горсовета Никополя пришла группа активистов Правого сектора. Они намеревались поднять вопрос о выражении недоверия мэру Никополя Андрею Фисаку.

Несмотря на их присутствие, сессия некоторое время продолжалась. Затем несколько активистов подошли к трибуне, причем один из них возмутился, что мэр игнорирует человека, который уже некоторое время сидел с поднятой рукой.

На фото Информатора видно, что человек, сидевший с поднятой рукой, - это депутат Никопольского горсовета Максим Юхно.

Депутат Никопольского горсовета Максим Юхно

Затем активисты поднялись на трибуну, и их представительница попробовала выступить, а Фисак одновременно попытался закрыть сессию горсовета. Когда он попробовал уйти из зала заседаний, группа активистов не выпустила его, а женщина переместилась на его место и продолжила свое выступление.

Активисты Правого сектора не дают уйти из зала заседаний горсовета мэру Андрею Фисаку / Кадр видео Виктор Артеменко via YouTube

В это время в другом конце зала раздался выстрел, а затем - еще один.

Конфликт с депутатом Рыбаковым

На фото и видео из горсовета Никополя видно, что депутат Александр Рыбаков облит кефиром, но кто именно это сделал неизвестно.

Фото: Типичный Никополь via Facebook

Представительница Правого сектора Ляля Евтушенко также утверждает, что Рыбакова обсыпали мукой.

На видео, опубликованном депутатом Никопольского горсовета Николаем Колесником, видно, как возмущенный Рыбаков достает пистолет и направляет его в сторону активистов, после чего сразу же раздается выстрел. Однако наверняка сказать, что стрелял именно он сложно, так как рядом с Рыбаковым тут же оказываются еще двое мужчин - один в ярко-зеленой футболке, а второй в черном реглане - и они оба тоже вооружены пистолетами. Правый сектор утверждает, что это были охранники Рыбакова.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Сам Рыбаков после выстрела нецензурно ругает кого-то из представителей Правого сектора и в какой-то момент снова направляет в их сторону пистолет. Местное издание Nikipol News пишет, что то, что стрелял депутат Александр Рыбаков им подтвердил начальник никопольской полиции Евгений Кравцов.

Через некоторое время раздается еще один выстрел. Вероятно, стреляет мужчина в синей футболке, который стоит рядом с вооруженным мужчиной в ярко-зеленой футболке, сразу подбежавшим к Рыбакову после начала конфликта. Был ли у мужчины в синей футболке четвертый пистолет, или мужчина в зеленой футболке передал ему свой, неизвестно. Второй выстрел раздается сразу после того, как мужчина в синей футболке достает пистолет из небольшой сумки и направляет его вверх.

Как он это делает, видно на видео, опубликованном на канале YouTube Виктора Артеменко с 7 минуты 35 секунды по 7 минуту 51 секунду.

Кадр видео Виктор Артеменко via YouTube

На нескольких видео из зала горсовета видно, что на месте событий присутствуют полицейские, но они не делают попыток отобрать у кого-нибудь оружие.

Мэра Никополя облили зеленкой

Пока происходил конфликт со стрельбой, а активисты требовали, чтобы полиция привлекла стрелявшего к ответственности, мэр Андрей Фисак вернулся на свое место за трибуной, так и не покинул зал заседаний.

В это время один из активистов подошел к мэру сзади и вылил ему на голову зеленку. Стоящие рядом двое полицейских не успели это предотвратить.

Как отреагировала полиция

Полиция Днепропетровской области сообщила, что квалифицировала события в горсовете Никополя сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция в городском совете Никополя после стрельбы / Фото: Типичный Никополь via Facebook

Ст. 293 - нарушение общественного порядка - санкция предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Ч. 2 и ч. 4 ст. 296 - хулиганство, совершенное группой лиц (санкция - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет), и хулиганство с применением огнестрельного оружия (санкция - лишение свободы от трех до семи лет).

Ч. 1 ст. 129 - угроза убийством, совершенная членом организованной группы, санкция которой - лишение свободы от трех до пяти лет.

Тем не менее, никто из присутствовавших на месте инцидента арестован не был.

Интересные факты об Александре Рыбакове, который, вероятно, стрелял в горсовете Никополя

Имя депутата городского совета Никополя Александра Рыбакова попадало в СМИ всего за несколько месяцев до нынешних событий. 31 января 2018 года он пострадал в результате взрыва, когда ставил автомобиль в гараж возле дома.

СМИ писали, что Рыбаков получил осколочное ранение ноги, потерял много крови и перенес операцию. Укринформ со ссылкой на свидетелей сообщал, что, когда Рыбаков заехал в гараж и вышел из автомобиля, неизвестный мужчина бросил внутрь две гранаты, предварительно - Ф-1 и РГД-5, после чего убежал.

1 февраля 2018 года в пресс-службе Никопольского городского районного суда сообщили, что взрыв произошел в гараже, принадлежащем семье судьи Валерии Рыбаковой - жене пострадавшего "депутата городского совета и предпринимателя" Александра Рыбакова. В результате взрыва был также поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье.

НВ