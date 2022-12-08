В оккупированной Ясиноватой сбежали заключенные с оружием: Генштаб сообщил подробности

8 декабря, 07:11
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20 заключенных с оружием сбежали в оккупированной Ясиноватой (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

20 заключенных с оружием сбежали в оккупированной Ясиноватой (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 8 декабря, беглецы были из числа завербованных на войну заключенных.

В результате проведения розыскных действий три беглеца были уничтожены. Розыскные мероприятия продолжаются.

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https://www.youtube.com/watch?v=bwJwVrUDzmQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Заключенные Мобилизация Генштаб Ясиноватая Война России против Украины

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