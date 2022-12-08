В оккупированной Ясиноватой сбежали заключенные с оружием: Генштаб сообщил подробности 8 декабря, 07:11 20 заключенных с оружием сбежали в оккупированной Ясиноватой (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 8 декабря, беглецы были из числа завербованных на войну заключенных.

В результате проведения розыскных действий три беглеца были уничтожены. Розыскные мероприятия продолжаются.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских.

Вскоре выяснилось, что стрелком является наемник ЧВК Вагнера, который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4.