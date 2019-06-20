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Здесь нельзя находиться, я с ума сойду. Зеленский планирует создать на Банковой художественный музей

Сегодня, 10:46
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Здесь нельзя находиться, я с ума сойду. Зеленский планирует создать на Банковой художественный музей - фото

Скриншот видео УП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах переместить Администрацию президента из центра Киева, а на Банковой создать музей.

Об этом Зеленский заявил во время неформальной встречи с журналистами в администрации президента.

«Я очень этого (переезда — Ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема — сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду», — цитирует президента Украинская правда.

По словам Зеленского, на Банковой можно создать большой художественный музей.

«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему — нормальную схему, а не „теневую“ какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — добавил он.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь экс-начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

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Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

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Теги:   Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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