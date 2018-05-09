Помещения стадиона Черноморец в Одессе выставили на продажу

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Начальная стоимость лота - более 1,1 миллиарда гривен
Фото: V & A Dudush

Начальная стоимость лота - более 1,1 миллиарда гривен

Нежилые помещения стадиона Черноморец в Одессе выставили на продажу в системе Prozorro.Продажи.

Об этом говорится на сайте системы электронных продаж.

Общая площадь помещений, которые выставлены на продажу, составляет более 80 тысяч квадратных метров.

Начальная стоимость лота – более 1,1 миллиарда гривен, а размер минимального шага торгов – 1% или 11,398 млн гривен.

Продавцом помещений значится коммерческий Имэксбанк, штаб-квартира которого находится в Одессе.

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