Нежилые помещения стадиона Черноморец в Одессе выставили на продажу в системе Prozorro.Продажи.

Об этом говорится на сайте системы электронных продаж.

Общая площадь помещений, которые выставлены на продажу, составляет более 80 тысяч квадратных метров.

Начальная стоимость лота – более 1,1 миллиарда гривен, а размер минимального шага торгов – 1% или 11,398 млн гривен.

Продавцом помещений значится коммерческий Имэксбанк, штаб-квартира которого находится в Одессе.

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