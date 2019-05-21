Неизвестные блокируют здание ВККС второй день подряд Вчера, 10:38 1179 Цей матеріал також доступний українською ВККС Здание окружили люди спортивной внешности ВККС

В Киеве неизвестные второй день подряд блокируют здание Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает УНИАН, здание заблокировали люди спортивной внешности и пенсионеры.

По словам одного из активистов, они представляют организацию Честная страна и требуют отставки главы комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки.

Отмечается, что во вторник, 21 мая, большинство судей Окружного админсуда Киева, кроме троих человек, снова не пришли на тестирование.

Накануне здание ВККС также блокировали неизвестные. Они не назвали организацию, которую представляют.