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Неизвестные блокируют здание ВККС второй день подряд

Вчера, 10:38
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Неизвестные блокируют здание ВККС второй день подряд - фото

ВККС

Здание окружили люди спортивной внешности

В Киеве неизвестные второй день подряд блокируют здание Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает УНИАН, здание заблокировали люди спортивной внешности и пенсионеры.

По словам одного из активистов, они представляют организацию Честная страна и требуют отставки главы комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки.

Отмечается, что во вторник, 21 мая, большинство судей Окружного админсуда Киева, кроме троих человек, снова не пришли на тестирование.

Накануне здание ВККС также блокировали неизвестные. Они не назвали организацию, которую представляют.

Теги:   Киев Блокирование ВККС

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