Невозможно полностью разминировать. Здание СБУ в Херсоне могут подорвать — депутат 21 ноября, 14:40 Здание СБУ в Херсоне невозможно полностью разминировать (Фото:СБУ)

Здание СБУ в Херсоне может быть подорвано, поскольку невозможно провести его полное разминирование.

Об этом в ходе брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все ж таки будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием национальной полиции», — рассказал Хлань.

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По его словам, оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности провести его полное разминирование.

Ранее сообщалось, что перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось подорвать.