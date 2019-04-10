Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Здание КГГА эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 16:48
115
Цей матеріал також доступний українською
Здание КГГА эвакуировали из-за сообщения о бомбе - фото

informator.news

В среду, 10 апреля, неизвестные сообщили о заминировании здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике в Киеве.

Как сообщили в столичной полиции, сообщение об угрозе взрыва поступило около 15:00.

"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - уточнила Украинской правде руководитель пресс-службы КГГА.

Административное здание и прилегающую территорию сейчас проверяют наряды патрульных, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Позже в полиции сообщили, что при осмотре не было найдено никаких взрывоопасных предметов.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Псевдоминеру, личность которого устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.

Теги:   КГГА

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

События

Вчера, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15553
События

Вчера, 19:49

img
Керченский конфликт: российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными
2461
События

Вчера, 21:43

img
Капкан иллюзий. Как более ста лет назад Россия убедила часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они "русские"
2367