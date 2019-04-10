Здание КГГА эвакуировали из-за сообщения о бомбе Сегодня, 16:48 115 Цей матеріал також доступний українською informator.news informator.news

В среду, 10 апреля, неизвестные сообщили о заминировании здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике в Киеве.

Как сообщили в столичной полиции, сообщение об угрозе взрыва поступило около 15:00.

"Поступило сообщение, что здание КГГА заминировали. Всех эвакуировали", - уточнила Украинской правде руководитель пресс-службы КГГА.

Административное здание и прилегающую территорию сейчас проверяют наряды патрульных, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Позже в полиции сообщили, что при осмотре не было найдено никаких взрывоопасных предметов.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Псевдоминеру, личность которого устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.