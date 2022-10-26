Оккупанты ударили по Орехову зажигательными снарядами: вспыхнуло много пожаров, есть жертвы 26 октября, 11:05 Оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка зажигательными снарядами (Фото:Александр Старух/facebook.com)

В ночь на среду, 26 октября, российские оккупанты оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. Есть жертвы и раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 квадратных метров.

Видео дня

В селе Преображенка два человека погибли, еще один ранен.

Старух подчеркнул, что город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются атакам — оккупанты системно уничтожают населенный пункт.

Он также показал видео последствий ночного обстрела.