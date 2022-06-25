Выход ВСУ из Северодонецка: заявления в соцсетях сорвали военную операцию — Минобороны

25 июня, 10:18
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В Минобороны рассказали, как сообщения в соцсетях помешали операции по выходу ВСУ из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Минобороны рассказали, как сообщения в соцсетях помешали операции по выходу ВСУ из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из Северодонецка.

В Facebook Маляр подчеркнула, что важно не говорить публично о выходе или заходе ВСУ в тот или иной населенный пункт до того, как это сделает Генштаб.

«Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции, как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное», — написала она.

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По словам Маляр, такие сообщения отнимают у украинских военных время, в ходе которого они могли бы реализовывать свои планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции.

«Все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны», — добавила она.

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Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Война России против Украины

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