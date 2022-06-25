Выход ВСУ из Северодонецка: заявления в соцсетях сорвали военную операцию — Минобороны
В Минобороны рассказали, как сообщения в соцсетях помешали операции по выходу ВСУ из Северодонецка (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из Северодонецка.
В Facebook Маляр подчеркнула, что важно не говорить публично о выходе или заходе ВСУ в тот или иной населенный пункт до того, как это сделает Генштаб.
«Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции, как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное», — написала она.
По словам Маляр, такие сообщения отнимают у украинских военных время, в ходе которого они могли бы реализовывать свои планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции.
«Все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны», — добавила она.
Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».
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