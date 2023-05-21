Заявление Пригожина о «взятии Бахмута». В ISW объяснили, почему слова оккупантов не имеют стратегического значения 21 мая, 07:32 Бахмут (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Даже если заявление главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о захвате Бахмута является правдой, взятие города не имеет для них стратегического значения, ведь не позволит истощенным силам РФ создать плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

«Победа Пригожина над остальными районами Бахмута, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы Вагнер, не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения», — отмечают аналитики.

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По данным ISW, захват Бахмута не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак.

Продолжающиеся украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута усложнят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы Бахмута в ближайшей перспективе.

Заявление Пригожина об отходе, независимо от того, выйдет ли Вагнер из города или нет, указывают на то, что Пригожин не намерен продолжать наступательные действия с целью продвижения непосредственно на запад от Бахмута.

Отмечается, что силы Вагнера вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из города.

Вагнеровци также вряд ли смогут создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак до 25 мая, даже если заявление Пригожина о выводе Вагнера соответствует действительности.

Украинские войска все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бои с российскими войсками в Бахмуте и вблизи него.

Пригожин фактически заявил, что силы его ЧВК проведут оперативную паузу, отдыхая и восстанавливая боеспособность в полевых тренировочных лагерях в неустановленных районах, вероятно, вдали от линии фронта.

В отчете также отмечается, что «отвод войск в контакте с противником является чрезвычайно сложной задачей», которую силы группы Вагнера вряд ли смогут выполнить в пятидневный срок, предложенный Пригожиным.

Оказание помощи на месте, находясь в контакте с противником, также является чрезвычайно сложным маневром, который российским войскам, скорее всего, будет трудно осуществить, даже если МО РФ согласится на него пойти.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных силах и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.