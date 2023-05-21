Заявление Пригожина о «взятии Бахмута». В ISW объяснили, почему слова оккупантов не имеют стратегического значения

21 мая, 07:32
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Бахмут (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Бахмут (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Даже если заявление главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о захвате Бахмута является правдой, взятие города не имеет для них стратегического значения, ведь не позволит истощенным силам РФ создать плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

«Победа Пригожина над остальными районами Бахмута, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы Вагнер, не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения», — отмечают аналитики.

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По данным ISW, захват Бахмута не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак.

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Продолжающиеся украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута усложнят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы Бахмута в ближайшей перспективе.

Заявление Пригожина об отходе, независимо от того, выйдет ли Вагнер из города или нет, указывают на то, что Пригожин не намерен продолжать наступательные действия с целью продвижения непосредственно на запад от Бахмута.

Отмечается, что силы Вагнера вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из города.

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Вагнеровци также вряд ли смогут создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак до 25 мая, даже если заявление Пригожина о выводе Вагнера соответствует действительности.

Украинские войска все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бои с российскими войсками в Бахмуте и вблизи него.

Пригожин фактически заявил, что силы его ЧВК проведут оперативную паузу, отдыхая и восстанавливая боеспособность в полевых тренировочных лагерях в неустановленных районах, вероятно, вдали от линии фронта.

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В отчете также отмечается, что «отвод войск в контакте с противником является чрезвычайно сложной задачей», которую силы группы Вагнера вряд ли смогут выполнить в пятидневный срок, предложенный Пригожиным.

Оказание помощи на месте, находясь в контакте с противником, также является чрезвычайно сложным маневром, который российским войскам, скорее всего, будет трудно осуществить, даже если МО РФ согласится на него пойти.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных силах и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Захват Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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