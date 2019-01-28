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Аномалия или закономерность

Заявление Вакарчука о выборах и мощный торнадо на Кубе. Главные новости 28 января

Вчера, 20:00
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Коллаж НВ

Главные новости

Музыкант Святослав Вакарчук не собирается участвовать в президентских выборах, а во Львове массово отравились дети.

НВ собрало самые важные новости дня.

Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, солист группы Океан Ельзи, пролил свет на свое участие в президентской кампании 2019 года: на выборы главы государства он не пойдет. Читать далее...

В Украине создана танковая бригада резерва на случай открытой агрессии противника

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил о создании корпуса резерва и танковой бригады резерва на случай открытой агрессии против государства. Читать далее...

Во Львове в детском саду отравились 10 воспитанников ясельной группы

Во Львове в детском саду №153 отравились 10 воспитанников ясельной группы. Причина отравления пока неизвестна. Читать далее...

18-летняя украинка впервые пробилась в топ-50 теннисисток мира

18-летняя украинка Даяна Ястремская дебютировала в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Читать далее...

На Кубе пронесся мощный торнадо

В результате мощного торнадо в столице Кубы Гаване три человека погибли и 172 пострадали. Читать далее...

Организатор убийства Гандзюк сотрудничал с партийцами Батькивщины и БПП

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым. Читать далее...

Теги:   Екатерина Гандзюк Президентские выборы 2019 Святослав Вакарчук

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