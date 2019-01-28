Заявление Вакарчука о выборах и мощный торнадо на Кубе. Главные новости 28 января
Музыкант Святослав Вакарчук не собирается участвовать в президентских выборах, а во Львове массово отравились дети.
НВ собрало самые важные новости дня.
Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах
Украинский музыкант Святослав Вакарчук, солист группы Океан Ельзи, пролил свет на свое участие в президентской кампании 2019 года: на выборы главы государства он не пойдет. Читать далее...
В Украине создана танковая бригада резерва на случай открытой агрессии противника
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил о создании корпуса резерва и танковой бригады резерва на случай открытой агрессии против государства. Читать далее...
Во Львове в детском саду отравились 10 воспитанников ясельной группы
Во Львове в детском саду №153 отравились 10 воспитанников ясельной группы. Причина отравления пока неизвестна. Читать далее...
18-летняя украинка впервые пробилась в топ-50 теннисисток мира
18-летняя украинка Даяна Ястремская дебютировала в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Читать далее...
На Кубе пронесся мощный торнадо
В результате мощного торнадо в столице Кубы Гаване три человека погибли и 172 пострадали. Читать далее...
Организатор убийства Гандзюк сотрудничал с партийцами Батькивщины и БПП
Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым. Читать далее...