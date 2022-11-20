«Такое не лечится». Ермак прокомментировал заявление Медведева о «российском» Киеве

20 ноября, 23:01
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Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на пропутинские тезисы кремлевского шута и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о «российском Киеве». Он подчеркнул, что «такое не лечится и визжание России не поможет».

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

«Тем, кто из болот что-то визжит о Киеве, уже ничто не поможет. Такое не лечится, а исторически мы еще посмотрим, какими буквами будет вписана в мировую историю "россия" после 2022 года, - написал глава Офиса президента.

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Он добавил, что Украина поможет развенчать российские мифы и пролить правду на «их украденную в других историю».

https://www.youtube.com/embed/rYOWIPjPYlM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Кремль Дмитрий Медведев Андрей Ермак Война России против Украины

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