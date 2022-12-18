Завтра возможен значительный дефицит электроэнергии — Укрэнерго 18 декабря, 22:45 В понедельник, 19 декабря, ожидается значительный дефицит электроэнергии (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

В понедельник, 19 декабря, в Украине возможен дефицит электроэнергии из-за снижения температуры.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«В основном, этот фактор – температура окружающей среды. Хочу сказать, что холодно будет и завтра (19 декабря, — ред.), как мы знаем по прогнозам погоды, поэтому дефицит будет значительным. Особенно завтра, поскольку будет рабочий день, кроме того, ожидаются сильные морозы», — сказал он.

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По словам Кудрицкого, потом благодаря потеплению и восстановлению энергосистемы, дефицит будет снижаться.

Глава правления НЭК Укрэнерго также добавил, что после последних обстрелов украинская энергосистема восстанавливается достаточно быстро.

«Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы достаточно неплохо на этот раз», — подытожил он.



В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.



В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои с электричеством, теплом и водой.

