Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений — Укрэнерго

22 октября, 17:58
Поделиться:
В большинстве областей Украины 23 октября будут вводиться графики почасовых отключений (Фото: Pixabay)

В большинстве областей Украины 23 октября будут вводиться графики почасовых отключений (Фото: Pixabay)

В четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей будут применяться графики объемом до трех очередей одновременно. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Реклама

Ранее 22 октября в некоторых областях Украины действовали аварийные отключения электроэнергии. С 16:00 там ввели графики почасовых отключений (ГПВ).

В компании уточнили, что в регионах может действовать до трех очередей одновременно.

Также с 16:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей по всей Украине.

Читайте также:
Отключения после обстрелов: как узнать, действует ли график и когда вернут свет — YASNO

В Воздушных силах сообщали, что в ночь на 22 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

По словам военных, основным направлением удара стала Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей остались без света.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.

Инфографика: NV
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Энергетика Электроэнергия Электричество Отключение Отключения света Укрэнерго Графики отключения света отключение света

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies