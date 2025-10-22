В большинстве областей Украины 23 октября будут вводиться графики почасовых отключений (Фото: Pixabay)

В четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для бытовых потребителей будут применяться графики объемом до трех очередей одновременно. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Ранее 22 октября в некоторых областях Украины действовали аварийные отключения электроэнергии. С 16:00 там ввели графики почасовых отключений (ГПВ).

В компании уточнили, что в регионах может действовать до трех очередей одновременно.

Также с 16:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей по всей Украине.

В Воздушных силах сообщали, что в ночь на 22 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

По словам военных, основным направлением удара стала Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей остались без света.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.