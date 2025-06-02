Як працюють прифронтові відділення Нової пошти. Фоторепортаж
На кілька секунд здається, що ти в звичайному відділенні пошти — сканують штрихкод, гудить генератор, хтось передає коробку «з цінним». Але за вікном — мішки з піском, бетонне укриття і тиша, в якій чітко чути війну. Це прифронтова Нова пошта. Сюди люди приходять не лише по посилки — а по зв’язок із рідними, по ліки, по відчуття, що життя триває.
Нова пошта не просто продовжує працювати під час війни — вона розширюється. Навіть у прифронтових регіонах. Лише за минулий рік компанія відкрила 1 214 нових відділень у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Сумській областях. У багатьох із них — до лінії фронту всього кілька кілометрів.
Відділення обладнують «капсулами життя» всередині й бетонними укриттями зовні. Вони стають справжніми пунктами незламності: місцями, де можна зарядити телефон, скористатися Starlink, зігрітися чи охолодитися, приготувати їжу, зняти готівку, отримати ліки, гуманітарну допомогу — і просто побути разом.
Це — інфраструктура, яка працює на межі. Але також — історія про втрати. Лише за травень і червень 2025 року внаслідок російських атак були знищені або пошкоджені чотири відділення: в Ізмаїлі, Ізюмі, Одесі та Запоріжжі. Через безпекову ситуацію компанія була змушена закрити останнє відділення в Костянтинівці на Донеччині та легендарне відділення №4 на Острові в Херсоні. До того моменту воно залишалося єдиним поштовим пунктом і взагалі єдиним бізнесом у районі Корабел, де тисячі людей отримували посилки, ліки й допомогу.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 138 тисяч посилок. Компанія виплатила клієнтам майже 134 мільйони гривень компенсацій. А вартість відновлення зруйнованих депо, відділень і поштоматів сягнула 800 мільйонів гривень.
Але головне — компанія залишається. І не просто залишається, а розвивається там, де інші бізнеси згортають діяльність.
Про те, як живуть прифронтові відділення Нової поштої і що насправді тримає компанію поблизу війни — у фоторепортажі Олега Петрасюка, Карини Пілюгіної, Дмитра Смоленка, Катерини Клочко та інших.
Запорізька область
Комишуваха (15 км до лінії бойового зіткнення)
Прифронтові відділення у Новій пошті ділять за відстанню до лінії зіткнення: від 0 до 20 км, від 20 до 50 км і від 50 до 80 км.
Точка сервісу у Комишувасі на Запоріжжі знаходиться у першій зоні — орієнтовно за 15 кілометрів до бойових дій.
Унікальність відділення в селищі Комишуваха в тому, що його відкрили під час війни – 13 травня 2024 року. Селище розташоване дуже близько до лінії фронту і часто зазнавало обстрілів. Та пропри це, вже протягом першого місяця роботи вантажообіг на відділенні становив 10 тисяч посилок. А за липень новопоштовці опрацювали вже їх понад 24 тисячі, загальною вагою – 209 тон.
Відділення у селищі відкрили минулоріч, його команда – жителі Комишувахи і сусідніх населених пунктів.
Відділення в Комишувасі: до/після
На знак подяки військові, які боронять область, дарують новопоштовцям прапори з підписами та шеврони: стяги у відділенні розвішують на стінах, а нарукавні знаки чіпляють на спеціальну «липучку» – велкро.
Оператор відділення Василь Кравчук працює у Новій пошті більше семи років. Каже, основні доставки у Комишувасі – гуманітарна допомога від благодійних організацій, медикаменти та особисті речі місцевих мешканців.
«Я сам з Комишувахи і особисто відчував потребу у доступному поштовому сервісі, – розповідає 23-річний Кіріл Грабко, який вже другий рік успішно керує відділенням у Комишувасі. – А тепер навіть не уявляємо, як раніше жили без Нової пошти. Іноді робимо для клієнтів навіть більше ніж від нас очікують. Нещодавно я власноруч збирав дівчинці отриманий велосипед, щоб вона дісталася на ньому додому. Ну, і звісно, завжди відгукуємося на прохання хлопців, що боронять наші землі. Як знак подяки за нашу працю у нас є два прапори України: один з підписами наших мобілізованих клієнтів, а другий, на жаль, від родини загиблого хлопця».
Для місцевих мешканців компанія стала частиною щоденного життя. Через часті перебої з електропостачанням у відділення придбали потужний генератор. Так у Комишувасі з’явилося місце, де можна зарядити телефони й підключитися до інтернету – своєрідний «острівець стабільності».
«Люди досі приходять, щоб просто подякувати. Бо, крім можливості отримувати необхідне, ми повернули їм відчуття зв’язку з рідними», – додає Кіріл.
Одразу після запуску відділення у 2024-му, коли у селищі ще не було адресного обслуговування, працівники компанії робили доставки пішки і на велосипедах – «бо тут всі свої, на сусідні вулиці гріх не принести стареньким допомогу».
Відділення у селищі відкрили минулоріч. Значну частину його команди складають місцеві мешканці.
На знак подяки військові, які боронять область, дарують новопоштовцям прапори з підписами та шеврони: стяги у відділенні розвішують на стінах, а нарукавні знаки чіпляють на спеціальну «липучку» — велкро.
Оператор відділення Василь Кравчук працює у Новій пошті більше семи років. Каже, основі доставки у Комишувасі – гуманітарна допомога від благодійних організацій, медикаменти та особисті речі місцевих мешканців.
Вільнянськ (40 км до лінії бойового зіткнення)
Відділення у Вільнянську знаходиться у другій у зоні, але це не робить його безпечним. Росіяни атакують місто не лише дронами, а й керованими авіаційними бомбами. Рік тому, внаслідок ворожого ракетного удару, у Вільнянську загинули семеро людей, троє з них – діти, ще 38 місцевих мешканців отримали поранення.
Проте, за словами керівниці відділення Карини Ясенецької, найважче в її роботі – не життя серед постійних повітряних тривог, а відправка речей загиблих військових.
«Якось, – згадує пані Карина, – принесли аж 15 баулів із речами загиблих. Коли військові, які роблять такі відправки, телефонують, – вони інколи не стримують сліз й не можуть навіть адреси сказати. Це дуже важко, і це – наша реальність».
Керучий відділеннями у Запорізькій області Денис Слободнюк розповідає, що в його команді багато вимушених переселенців і для кожного з них Нова пошта стала своєрідною підтримкою у важкі часи:
«Нова пошта – це міцна опора. В компанії дуже зрозуміла та прозора організація усіх робочих процесів, добре налагоджена комунікація між підрозділами та постійна підтримка з боку керівництва у будь-яких питаннях. Все це має велике значення в непрості часи для всієї країни та бізнесу на прифронтових територіях».
Найважче, за словами працівників, доставляти речі загиблих воїнів. Бо часто такі відправки роблять по телефону і крізь сльози.
Документи та речі захисників і захисниць, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти або загинули, захищаючи Батьківщину, Нова пошта доставляє безкоштовно.
У відділені працюють не лише місцеві мешканці, а й вимушені переселенці.
Хоча Вільнянськ знаходиться за 40 км від лінії бойового зіткнення, безпечним назвати його не можна – росіяни постійно атакують Вільнянськ керованими авіаційними бомбами.
Херсон та область
(5 км до лінії бойового зіткнення)
У найбільш постраждалий від війни район Херсону – Корабел, Нова пошта повернулася за кілька днів після звільнення міста. І понад 29 місяців залишалася там єдиним бізнесом та єдиним поштовим відділенням, де тисячі мешканців мікрорайону могли отримати зокрема ліки та гуманітарну допомогу.
У травні 2025 року, через постійні обстріли, відділення №4 на Острові у Херсоні вимушено закрили. Роботу там до останнього забезпечували 31-річний керівник відділення Владислав та 19-річний оператор Олександр.
В останні дні роботи росіяни обстрілювали точку сервісу у районі Корабел артилерією та FPV-дронами. Працівників Нової пошти щоразу рятувала спеціальна капсула життя.
Після закриття відділення поруч залишилося міцне бетонне укриття, доступне для всіх 24/7. Для зручності мешканців Острова недалеко від точки сервісу також встановили поштомат на 25 комірок різного розміру. Оснащений сонячною панеллю потужністю 150 Вт, він функціонує повністю автономно.
У Херсоні та області продовжують працювати 21 відділення Нової пошти і 47 поштоматів. Всі вони знаходяться менше як за 20 км до лінії фронту. Одне з відділень обласного центру розташоване всього за 5 км до боїв.
Останні дні роботи відділення №4 на Острові у місті Херсон. 19-річний оператор Олександр віддає посилку місцевому мешканцю.
У Херсоні та області продовжують працювати 21 відділення Нової пошти і 47 поштоматів. Всі вони знаходяться менше як за 20 км до лінії фронту.
В останні дні роботи росіяни обстрілювали точку сервісу у районі Корабел артилерією та FPV-дронами.
Під час атак на відділення на Острові працівників щораз рятувала «капсула життя».
Донецька область
Костянтинівка (7 км до лінії бойового зіткнення)
Донеччина — рекордсмен з кількості точок сервісу Нової пошти, які знаходяться найближче до фронту. Більше половини з 44 відділень у регіоні працюють на відстані менше ніж 20 км до лінії зіткнення. У компанії кажуть, що залишатися на Донеччині та в прифронтових регіонах — означає бути опорою для людей, які живуть поблизу війни.
До травня 2025 року, поки у Костянтинівці вимушено не закрилося відділення №2, відстань між точками сервісу та передовою була ще меншою — до 7 км. У райцентрі було загалом чотири відділення Нової пошти. З лютого, відколи у місті з міркувань безпеки ввели спеціальний пропускний режим, два з них Нова пошта евакуювала в інші населені пункти Донеччини, ще два, відділення № 2 і № 7, — залишилися у місті.
«Дотепер відділення № 2 працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Старлінк, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку та просто обійнятися», – розповіли у компанії.
У відділенні залишались працювати два робітники – керівниця Катерина (32 роки) та операторка Діана (18 років).
«Попри масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами (КАБами), артилерією та FPV-дронам, Діана і Катерина залишалися, адже хотіли допомогти своїм», – додали у Новій пошті.
↓
У відділенні залишались працювати лише два робітники – керівниця Катерина (32 роки) та операторка Діана (18 років). Кажуть, до останнього допомагали своїм.
З лютого, відколи у місті з міркувань безпеки ввели спеціальний пропускний режим, два з них Нова пошта евакуювала в інші населені пункти Донеччини, ще два, відділення № 2 і № 7, – залишились працювати в місті.
Відділення також працювало як пункт незламності.
Покровськ росіяни обстрілювали усіма наявними видами озброєння: (КАБами), артилерією та FPV-дронами.
Покровськ (0 км до лінії бойового зіткнення)
За всю історію роботи компанії у найекстремальніших умовах із вересня 2024-го до лютого цього року працювало відділення №3 у Покровську. Майже на пів року воно, як насправді й інші точки сервісу у прифронтовій зоні, перетворилося на пункт незламності.
Попри масовані обстріли авіабомбами та FPV-дронами, до 200 осіб раніше щодня приходили у відділення №3, щоб погрітися, підключитися до інтернету, зняти готівку, підзарядити мобільні телефони, приготувати їжу, побачити і обійняти своїх.
«Ми планували закрити відділення №3 ще у грудні, але наші працівники просили нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім зв’язком із цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяли нам це робити. Дякую колегам за відданість і хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його залишає. І перша, яка повернеться, коли стане безпечно», — каже співвласник групи NOVA Володимир Поперешнюк.
Весь той непростий час у Покровську працювали четверо новопоштовців. Усі вони – родом із Донеччини, з самого Покровська і зі зруйнованих росіянами Часового Яру та Селидового. А логістику в місто і з нього забезпечували Юрій та Михайло – одні з найдосвідченіших водіїв вантажівок Нової пошти, які неодноразово були під атакою російських дронів.
Відділення №3 у Покровську працювало до останньої можливості надавати послуги і підтримувати містян, але через велику небезпеку для працівників та клієнтів Нова пошта змушена була його закрити. Працівників, які виїхали з Покровська, компанія, за їхнім бажанням влаштувала на роботу в інших містах. Адже вони хочуть і надалі працювати і допомагати людям.
↓
Щодня відділення обслуговувало до 200 осіб.
Відділення №3 у Покровську працювало у найекстремальніших умовах за всю історію роботи компанії.
Попри масовані обстріли, люди приходили, щоб не лише підключитися до інтернету, зняти готівку, а й побачити і обійняти своїх.
Часів Яр (сіра зона)
Відділення Нової пошти №2 у місті Часів Яр, що на Донеччині, зруйноване, як і решта міста.
Станом на середину липня 2025-го запеклі бої тут тривають вже понад рік. Попри те, що ворог зрівняв райцентр із землею, йому так й не вдалося захопити Часів Яр.
Оборону міста тримає, зокрема, 24 ОМБр ім. Короля Данила, бійці якої й зазнімкували колись жваву вулицю Дніпровську, де розташовувалася точка сервісу Нової пошти.
↓
Другий зліва направо будинок на цьому знімку з коптера – відділення Нової пошти №2 у місті Часів Яр на Донеччині
Попри виклики повномасштабної війни, Нова пошта продовжує працювати в усіх областях країни, підконтрольних офіційній українській владі, зокрема й у прифронтових.
Це Ольга Моісеєнко, директор філій Нової пошти в Донецькій і Луганській областях
Діючі точки сервісу
Відкритті у 2025 році
Донецька
237
54
Запорізька
936
133
Сумська
581
104
Харківська
2170
252
Херсонська
110
8
Станом на липень на Харківщині, Сумщині, Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі діють більше як чотири тисячі точок сервісу компанії, з них 550 відкрили за перші пів року 2025-го.
«Нові відділення, поштомати і партнерські точки, — кажуть у компанії, — будуть і далі зʼявлятися всюди, де є наші клієнти. Бо ми віримо, що завтра буде. Хай би як не було складно».