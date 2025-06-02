Запорізька область

Комишуваха

(15 км до лінії бойового зіткнення)

Прифронтові відділення у Новій пошті ділять за відстанню до лінії зіткнення: від 0 до 20 км, від 20 до 50 км і від 50 до 80 км.



Точка сервісу у Комишувасі на Запоріжжі знаходиться у першій зоні — орієнтовно за 15 кілометрів до бойових дій.



Унікальність відділення в селищі Комишуваха в тому, що його відкрили під час війни – 13 травня 2024 року. Селище розташоване дуже близько до лінії фронту і часто зазнавало обстрілів. Та пропри це, вже протягом першого місяця роботи вантажообіг на відділенні становив 10 тисяч посилок. А за липень новопоштовці опрацювали вже їх понад 24 тисячі, загальною вагою – 209 тон.



Відділення у селищі відкрили минулоріч, його команда – жителі Комишувахи і сусідніх населених пунктів.

Відділення в Комишувасі: до/після

На знак подяки військові, які боронять область, дарують новопоштовцям прапори з підписами та шеврони: стяги у відділенні розвішують на стінах, а нарукавні знаки чіпляють на спеціальну «липучку» – велкро.



Оператор відділення Василь Кравчук працює у Новій пошті більше семи років. Каже, основні доставки у Комишувасі – гуманітарна допомога від благодійних організацій, медикаменти та особисті речі місцевих мешканців.

«Я сам з Комишувахи і особисто відчував потребу у доступному поштовому сервісі, – розповідає 23-річний Кіріл Грабко, який вже другий рік успішно керує відділенням у Комишувасі. – А тепер навіть не уявляємо, як раніше жили без Нової пошти. Іноді робимо для клієнтів навіть більше ніж від нас очікують. Нещодавно я власноруч збирав дівчинці отриманий велосипед, щоб вона дісталася на ньому додому. Ну, і звісно, завжди відгукуємося на прохання хлопців, що боронять наші землі. Як знак подяки за нашу працю у нас є два прапори України: один з підписами наших мобілізованих клієнтів, а другий, на жаль, від родини загиблого хлопця».

Для місцевих мешканців компанія стала частиною щоденного життя. Через часті перебої з електропостачанням у відділення придбали потужний генератор. Так у Комишувасі з’явилося місце, де можна зарядити телефони й підключитися до інтернету – своєрідний «острівець стабільності».

«Люди досі приходять, щоб просто подякувати. Бо, крім можливості отримувати необхідне, ми повернули їм відчуття зв’язку з рідними», – додає Кіріл.

↓