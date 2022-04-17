Нехватка комплектующих. Производство российских ЗРК приостановлено, работников заводов отправляют в отпуск или на войну — разведка 17 апреля, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Ульяновский механический завод в России (Фото:Sergey M R/Wikipedia)

Производственные мощности Ульяновского механического завода в России фактически остановлены, сообщает украинская разведка. Он производил радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск РФ, в частности ЗРК Бук.



Война России против Украины — главные события 17 апреля

В ГУР Минобороны рассказали, что причиной критического состояния производства стало использование множества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. Кроме ЗРК Бук, завод производил ЗРУ Куб и ЗПРК Тунгуска.

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До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничество прекратилось. Сотрудники рассказали, что продолжать производство самостоятельно завод не может, поскольку в технологическом процессе не использует «практически ничего российского».

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Как сообщили в разведке, сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности Казахстан. Однако такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих, потому что завод в РФ должен платить за услуги странам-посредникам, а это не предусмотрено бюджетом.

Работникам предлагают либо уходить в неоплачиваемый отпуск, либо подписывать контракт с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины. Рекомендуемая должность — «оператор-наводчик» ЗРК Бук. За это предлагают зарплату в размере 50 тысяч рублей в месяц.

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