В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников — фото
Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия (Фото:Завод Маяк / Facebook)
Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для подразделений Сил обороны.
Об этом сообщается на странице украинского оборонного завода Маяк в Facebook.
Эти боеприпасы осколочного действия предназначены для применения из беспилотных авиационных комплексов.
Речь идет о двух видах боеприпасов:
- ОБП-23.1, весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров
- ОБП-23.05, весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра
Ранее в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов – 122-мм артиллерийского снаряда.
Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.