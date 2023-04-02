В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников — фото 2 апреля, 14:57 Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия (Фото:Завод Маяк / Facebook)

Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для подразделений Сил обороны.

Об этом сообщается на странице украинского оборонного завода Маяк в Facebook.

Эти боеприпасы осколочного действия предназначены для применения из беспилотных авиационных комплексов.

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Речь идет о двух видах боеприпасов:

ОБП-23.1, весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров



ОБП-23.05, весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра

Ранее в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов – 122-мм артиллерийского снаряда.

Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.

