В Украине начали производить новые снаряды для беспилотников — фото

2 апреля, 14:57
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Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия (Фото:Завод Маяк / Facebook)

Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия (Фото:Завод Маяк / Facebook)

Украина начала производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для подразделений Сил обороны.

Об этом сообщается на странице украинского оборонного завода Маяк в Facebook.

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Эти боеприпасы осколочного действия предназначены для применения из беспилотных авиационных комплексов.

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Речь идет о двух видах боеприпасов:

  • ОБП-23.1, весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров
  • ОБП-23.05, весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MVSceMV2Jw2Jz38MU3va6anL7Ugms5gVAJyM4eVJ5seuMBkTtARSMHeFfjHna2nrl&id=100063458714245

Ранее в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов – 122-мм артиллерийского снаряда.

Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Оборонпром Беспилотник Укроборонпром Снаряд Беспилотники БПЛА Боеприпасы Снаряды Производство оружия Дроны украинские беспилотники

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