Боевые действия в Украине могут прекратиться до весны 2026 года, в войне, которую развязала Россия, наступил решающий этап.

Об этом в комментарии ВВС News Украина сообщил источник среди высшего командного состава Вооруженных Сил Украины. По словам собеседника журналистов, есть признаки завершения боевых действий.

«Есть ощущение, что сейчас финальный раунд, как в боксе. Оба бойца сильно устали, но из последних сил „месят“ друг друга, надеясь на решающий удар, который даст победу до того, как прозвучит финальный гонг», — заявил офицер ВСУ, имя которого не раскрывается.

Он также высказал мнение, что этот «раунд» может продлиться до конца текущего года, максимум — до весны 2026.

17 октября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что только в сентябре потери оккупационной армии страны-агрессора РФ составили почти 29 тысяч воинов. Кроме того, было уничтожено и повреждено 70 вражеских танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня и другую технику.

«Планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются», — отметил Сырский.

Он также констатировал, что украинские защитники остановили весенне-летнюю наступательную кампанию армии РФ и продолжают разрушать дальнейшие вражеские планы.

20 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту [США Дональду] Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул украинский лидер на встрече с журналистами.