Завербованную РФ жительницу Хмельницкого за подготовку теракта приговорили к шести годам
Хмельницкий
горрайонный суд вынес приговор местной жительнице, участвовавшей в подготовке теракта
по заданию спецслужб РФ.
Как рассказали в
Службе безопасности Украины, в 2017 году она была завербована российской стороной
для выполнения разного рода диверсионных задач.
В частности,
злоумышленница собирала информацию о стратегически важных инфраструктурных
объектах Хмельницкой области, а также персональные данные военнослужащих ВСУ.
Кроме того, она занималась распространением антиукраинских материалов и популяризацией прокремлевских террористических организаций "Л/ДНР".
Задержали сторонницу оккупантов в апреле 2017 на Автовокзале в Одессе, после получения ею от куратора из российских спецслужб посылки со взрывным устройством.
Решением суда
женщина признана виновной в подготовке теракта и государственной измене и приговорена к шести годам лишения свободы.