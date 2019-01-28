Завербованную РФ жительницу Хмельницкого за подготовку теракта приговорили к шести годам Вчера, 16:24 276 Цей матеріал також доступний українською СБУ Задержали террористку в апреле 2017 года СБУ

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор местной жительнице, участвовавшей в подготовке теракта по заданию спецслужб РФ.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, в 2017 году она была завербована российской стороной для выполнения разного рода диверсионных задач.

В частности, злоумышленница собирала информацию о стратегически важных инфраструктурных объектах Хмельницкой области, а также персональные данные военнослужащих ВСУ.

Кроме того, она занималась распространением антиукраинских материалов и популяризацией прокремлевских террористических организаций "Л/ДНР".

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Задержали сторонницу оккупантов в апреле 2017 на Автовокзале в Одессе, после получения ею от куратора из российских спецслужб посылки со взрывным устройством.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Решением суда женщина признана виновной в подготовке теракта и государственной измене и приговорена к шести годам лишения свободы.