Завербованного оккупантами сотрудника госпредприятия приговорили к четырем годам тюрьмы Вчера, 09:54 Цей матеріал також доступний українською 3 839 153/pixabay Шпиона задержали в феврале 2019 года 3 839 153/pixabay

Лисичанский городской суд Луганской области вынес приговор сотруднику одного из госпредприятий, который был завербован оккупационными силами РФ.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, с июня 2017 года по апрель 2018-го житель Рубежного собирал информацию о составе, дислокации и маршрутах передвижения ВСУ, а также о характеристиках фортификационных сооружений.

Оперативники задержали шпиона оккупантов в феврале 2019 года.

Согласно решению суда он признан виновным по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины и приговорен к четырем годам лишения свободы.