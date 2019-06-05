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Завербованного оккупантами сотрудника госпредприятия приговорили к четырем годам тюрьмы

Вчера, 09:54
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Завербованного оккупантами сотрудника госпредприятия приговорили к четырем годам тюрьмы - фото

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Шпиона задержали в феврале 2019 года

Лисичанский городской суд Луганской области вынес приговор сотруднику одного из госпредприятий, который был завербован оккупационными силами РФ.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, с июня 2017 года по апрель 2018-го житель Рубежного собирал информацию о составе, дислокации и маршрутах передвижения ВСУ, а также о характеристиках фортификационных сооружений.

Оперативники задержали шпиона оккупантов в феврале 2019 года.

Согласно решению суда он признан виновным по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Теги:   Донбасс Шпионаж Приговор

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