Завербованного оккупантами сотрудника госпредприятия приговорили к четырем годам тюрьмы
Лисичанский городской суд Луганской области вынес приговор сотруднику одного из госпредприятий, который был завербован оккупационными силами РФ.
Как рассказали в Службе безопасности Украины, с июня 2017 года по апрель 2018-го житель Рубежного собирал информацию о составе, дислокации и маршрутах передвижения ВСУ, а также о характеристиках фортификационных сооружений.
Оперативники задержали шпиона оккупантов в феврале 2019 года.
Согласно решению суда он признан виновным по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины и приговорен к четырем годам лишения свободы.