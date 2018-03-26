Заведующего аптечным складом и медсестер Охматдета подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривен

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Медсестры работали в разных отделениях Охматдета
Фото: Прокуратура Киева

Медсестры работали в разных отделениях Охматдета

Прокуратура Киева объявила подозрения заведующему аптечным складом и медсестрам больницы Охматдет.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, семь человек подозреваются в присвоении лекарственных средств в особо крупных размерах.

По данным следствия, с 2012 по 2015 гг. заведующий складом присваивала лекарства под предлогом их выдачи для отделения больницы на сумму около 3 млн гривен.

Шесть медсестер, ответственные за получение, хранение и контроль препаратов, подозреваются в том, что обратили в свою пользу лекарства на сумму около 5 млн гривен.

По результатам предварительного расследования заведующему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении шести старшим медсестер отделений Охматдета решается вопрос об избрании им меры пресечения. 

Досудебное следствие продолжается.

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