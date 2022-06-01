Украинские военные ликвидировали офицера кадыровского спецназа — соцсети 1 июня, 11:44 Цей матеріал також доступний українською УАЗ Патриот, в котором ехал Заур Димаев, попал под артиллерийский обстрел (Фото:Baza)

Во вторник, 31 мая, украинские военные ликвидировали подполковник специального полка чеченской полиции Заура Димаева, сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, УАЗ Патриот, в котором ехали кадыровцы, попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе Камышевахи Запорожской области.

«Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался замкомандира 4-го батальона спецполка им. А.Кадырова — Заур Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте», — говорится в сообщении.

Видео дня

Официальных подтверждений этой информации на данное время нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.