Украинские военные ликвидировали офицера кадыровского спецназа — соцсети
УАЗ Патриот, в котором ехал Заур Димаев, попал под артиллерийский обстрел (Фото:Baza)
Во вторник, 31 мая, украинские военные ликвидировали подполковник специального полка чеченской полиции Заура Димаева, сообщает Telegram-канал Baza.
По имеющимся данным, УАЗ Патриот, в котором ехали кадыровцы, попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе Камышевахи Запорожской области.
«Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался замкомандира 4-го батальона спецполка им. А.Кадырова — Заур Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте», — говорится в сообщении.
Официальных подтверждений этой информации на данное время нет.
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