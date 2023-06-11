Затопленные дома и поврежденные мосты. Во Львовской области борются с последствиями сильного ливня 11 июня, 12:03 Последствия непогоды во Львовской области (Фото:ГСЧС во Львовской области/Facebook)

В субботу, 10 июня, в результате сильного ливня, во Львовской области подтоплены некоторые населенные пункты, повреждены мосты и размыты дороги.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

Отмечается, что пострадали два района области — Дрогобычский и Стрыйский.

Самая тяжелая ситуация в поселке Сходница. Там из-за активных ливней из берегов вышла река Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 метра, по всей протяженности размыты берега. В поселке затоплены шесть улиц, 100 домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены пять местных мостов.

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Часть населенного пункта осталась без газа и водоснабжения. Спасатели эвакуировали 45 человек, среди которых восемь детей. Также повреждены три моста в соседних селах, поэтому до 16 населенных пунктов нет проезда.

В Стрыйском районе в населенных пунктах Подгородцы и Урыч подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.

Из заповедника Тустань эвакуировали 60 человек, среди них 44 детей. Там проходил чемпионат по спортивному туризму.

По данным ОВА, по состоянию на утро осадки продолжаются, но они уменьшились. Вода сошла самотеком. Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая, спасательные работы продолжаются.

Фото: ГСЧС/Facebook

Во Львовской области, в поселке Сходница Дрогобычского района из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сходничанка, сообщалось о подтоплении около 40 домов, перекрытии участка дороги.