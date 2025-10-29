В Южной бухте на территории Севастопольского морского завода в понедельник, 27 октября, перевернулся российский плавучий кран. Об этом пишет Крым.Реалии .

Отмечается, что об инциденте сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, во время проведения работ «произошла внештатная ситуация», которая привела к опрокидыванию судна.

В «управлении следственного комитета РФ» по Крыму и Севастополю отметили, что в результате аварии погибли два человека — электромеханик и матрос, также более 20 человек получили ранения.

В ведомстве сообщили, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а на момент аварии на нем проводились испытания грузового устройства.

Telegram-канал Крымский ветер написал, что, вероятно, перевернулся плавкран ПК-400 Севастополь, который был заложен оккупантами еще в ноябре 2017 года.

Крымский ветер, ссылаясь на информацию от подписчиков, сообщил о том, что проводились испытания по подъему груза в 200 тонн. При этом люди не были выведены из зоны проведения испытания, что противоречит требованиям техники безопасности.

Видео затопления плавучего крана также поделился украинский журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Появилось видео затопления российского плавучего крана ПК-400 Севастополь, которое достраивает Севастопольский морской завод целых восемь лет. В результате российские горе-судостроители перевернули кран и тактически утопили, не доделав», — написал Бутусов.

В то же время российское издание Forpost сообщило, что, вероятно, авария произошла с недостроенным тяжелым плавкраном ПК-700 Григорий Просянкин. Однако Крымский ветер написал, что его отправили на достройку в российский Северодвинск.



Крым.Реалии пишут, что плавкран Севастополь должны были сдать еще в конце 2019 года, а Григория Просянкина — в конце 2020-го.