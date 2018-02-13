Потоп в музее Ивана Гончара в Киеве: убытки оценили в 40 млн грн

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В музее полностью разрушено залы постоянной экспозиции
Фото: Музей Ивана Гончара (Ivan Honchar Museum)

В музее полностью разрушено залы постоянной экспозиции

Музей Ивана Гончара в Киеве оценил ущерб от затопления помещений горячей водой в 40 млн грн.

"Для полного восстановления деятельности музея нужно примерно 40 млн грн. В ближайшее время будет проведена экспертная оценка", - говорится в заявлении музея.

Напомним, что утром 13 февраля в результате прорыва городской теплотрассы в Печерском районе горячая вода затопила помещения музея.

В результате горячая вода и пар полностью разрушили залы постоянной экспозиции. Работники музея успели спасти экспонаты.

По словам музейщиков, единственный выставочный зал на верхнем этаже остался неповрежденным. В нем будет проходить запланированная деятельность музея. Ближайшие запланированные мероприятия на этой неделе состоятся.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове