Потоп в музее Ивана Гончара в Киеве: убытки оценили в 40 млн грн

Музей Ивана Гончара в Киеве оценил ущерб от затопления помещений горячей водой в 40 млн грн.

"Для полного восстановления деятельности музея нужно примерно 40 млн грн. В ближайшее время будет проведена экспертная оценка", - говорится в заявлении музея.

Напомним, что утром 13 февраля в результате прорыва городской теплотрассы в Печерском районе горячая вода затопила помещения музея.

В результате горячая вода и пар полностью разрушили залы постоянной экспозиции. Работники музея успели спасти экспонаты.

По словам музейщиков, единственный выставочный зал на верхнем этаже остался неповрежденным. В нем будет проходить запланированная деятельность музея. Ближайшие запланированные мероприятия на этой неделе состоятся.