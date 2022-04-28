«Мы спасли Киев». Жители Демидова считают, что затопление их села стоило того, чтобы остановить наступление оккупантов — NYT 28 апреля, 20:15 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Затопленный Демидов в середине апреля (Фото:Кадр відео Факти ICTV via YouTube)

19 марта стало известно, что в районе Демидова Киевской области была разрушена дамба через реку Ирпень, в результате чего оккупанты не смогли перебрасывать свои войска.

По данным New York Times, дамбу разрушили украинцы, чтобы остановить наступление российских войск на Киев. НВ публикует сокращенный пересказ статьи издания об этом.

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«Мы спасли Киев»

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Жители Демидова снимают с пола промокший линолеум, вылавливают из затопленных подвалов картошку и банки с огурцами и развешивают коврики сохнуть на весеннем солнце.

Однако наводнение, c последствиями которого они имеют дело, на самом деле тактическая победа. Украинцы преднамеренно затопили село вместе с огромным пространством полей и болот вокруг него, создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны.

Хотя вода из-за этого паводка затопила многие дома, местные жители не могли бы быть довольны больше, чем сейчас.

«Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом», — сказала Антонина Костюченко, пенсионерка, чья гостиная превратилась в заплесневелое пространство, на стенах которого осталась линия от воды на высоте около фута (примерно 30 см).

«Мы спасли Киев!», — говорит она с гордостью.

Демидов был лишь одним из случаев, когда Украина уничтожала собственную инфраструктуру, чтобы помешать продвижению российской армии, превосходящей украинскую по численности и вооружению.

Демидов был затоплен, когда войска открыли близлежащую плотину. В других местах в Украине военные без колебаний взрывали мосты, бомбили дороги и выводили из строя железнодорожные пути и аэропорты. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение россиян, направить вражеские войска в ловушки или вытеснить танковые колонны в менее благоприятную местность.

Разрушение инфраструктуры на $85 миллиардов

Сейчас в Украине разрушено более 300 мостов, сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Когда россияне попытались захватить ключевой аэропорт под Киевом в первый день вторжения, украинские силы обстреляли взлетно-посадочную полосу, оставив ее изрытой воронками, так что она больше не могла принимать самолеты с российским спецназом.

По словам военных экспертов, это помогло сдержать российские войска и предотвратить захват Киева.

«Украинцы, очевидно, оказались очень изобретательными, пытаясь усложнить жизнь россиянам», — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Один из подходов, который часто применялся вокруг Киева в прошлом месяце и в последние дни в ходе боев на востоке Украины, заключается в том, чтобы заставить россиян попытаться переправиться через реку на понтонах в обход разрушенных мостов. Эти участки заранее известны украинским артиллерийским расчетам, что превращает строительство понтонных мостов в кровавое и дорогостоящее для россиян дело.

Но есть и другие вариации подобной тактики. Украинские военные опубликовали видео подрыва моста, когда по нему проезжает бронетранспортер, который падает в реку.

К востоку от Киева были взорваны мосты, в результате чего отряд российских танков оказался в торфяном болоте и четыре танка увязли почти по самые башни.

«Наша армия, наши военные очень правильно использовали инженерные сооружения, будь то плотины или мосты, которые они взорвали, и остановили продвижение войск. Это делалось везде в первые дни, и это происходит сейчас на Донбассе», — отметил Кубраков.

Такая стратегия дорого обходится гражданской инфраструктуре страны. Российская армия тоже взрывала мосты и наносила удары по железнодорожным станциям, аэропортам, топливным складам и другим объектам, увеличивая ущерб, нанесенный Украиной самой себе и взвинчивая цену восстановления страны после войны.

По оценкам украинского правительства, общий ущерб транспортной инфраструктуре после двух месяцев войны составляет около $85 миллиардов. Кубраков возлагает ответственность за этот ущерб на Россию.

«Мы бы не взрывали свои мосты, если бы не началась война. Причина одна и та же: агрессия Российской Федерации», — сказал он.

Избежали участи Бучи

Украинские силы затопили район Демидова 25 февраля, на второй день войны. По словам украинских чиновников и солдат, этот шаг был особенно эффективным, поскольку перед российскими бронетанковыми колоннами образовалось широкое мелководное озеро. Позже российские обстрелы повредили дамбу, из-за чего возникли трудности с тем, чтобы осушить территорию.

Даже через два месяца демидовцы могут плавать на резиновых лодках. И все же около дюжины жителей сказали в интервью, что стратегическая выгода перевешивает их трудности.

«Пятьдесят затопленных домов — не такая уж большая потеря», — сказал Владимир Артемчук, волонтер, который помогал заправлять насосы, откачивающие воду в селе.

Наводнение, заблокировавшее северную окраину Киева на западном берегу Днепра, сыграло ключевую роль в мартовских боях, когда украинские войска отразили попытки россиян окружить Киев и в конечном итоге заставили их отступить. Вода создавала эффективный барьер для танков и загоняла десант в засады и тесные городские районы ряда окраинных городов — Гостомеля, Бучи, Ирпеня.

Паводок также ограничил потенциальные пункты пересечения через притоку Днепра, реку Ирпень. Российские войска полдюжины раз безуспешно пытались пересечь эту реку, используя понтонный мост и проезжая через болотистую местность под огнем украинской артиллерии.

Наводнение защитило Киев, но также помогло защитить Демидов, находившийся на оккупированной Россией стороне затопленных полей. Хотя российские солдаты патрулировали село, оно так и не стало линией фронта и избежало мрачной участи городов на юге.

Примерно за месяц оккупации было расстреляно шесть человек, сообщил Александр Мельниченко, занимающий должность, схожую с мэром, а дома и магазины были разрушены обстрелами. Но отступающие российские войска не оставили после себя на улицах десятки тел, как это произошло в прифронтовом городе Буча.

«Некоторые люди пытаются вернуться к нормальной жизни, а некоторые до сих пор травмированы. Люди боятся, что это повторится», — сказал Мельниченко.

Хотя часть жителей жаловалась на медленную уборку, которая, как ожидается займет недели или месяцы, большая часть деревни объединилась в почти радостных общих усилиях, чтобы высушить свои дома. Женщины варили борщ и приглашали людей поесть, а соседи переправляли дизельное топливо для насосов на резиновой лодке.

60-летний охранник Роман Быховченко сушил мокрую обувь на столе во дворе своего дома. Когда он вошел на кухню, сквозь щели в половицах забулькала вода. Тем не менее, он сказал об ущербе: «Это того стоило».

Пенсионерка Костюченко извинилась за кучу полотенец, разбросанных по полу, демонстрируя ущерб, нанесенный ее дому. «Извините, что так грязно», — сказала она.

Она вздохнула, сетуя на то, что ее сад, превратившийся в неглубокий пруд, вряд ли будет засажен в этом году. Но потом она пошутила, что, возможно, попробует выращивать рис.



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