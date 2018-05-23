Застрявший на высоте 6400 метров украинский альпинист рассказал о восхождении на Эверест

Украинский альпинист Роман Городечный, который покорил Эверест, а на спуске застрял на высоте 6400 метров, вернулся во Львов.

Как сообщает Радио Свобода, к восхождению на Эверест он готовился более полугода.

"Основным был правильный командный дух, мы постоянно шутили пока шли. То есть тренировки и люди, с которыми идешь, помогают подняться на гору. На спуске, когда хочется посидеть и отдохнуть, а это завершается обычно трагически, важно, чтобы кто-то не дал это сделать", - поделился Городечный.

По словам альпиниста, во время спуска у него началась горная болезнь, также стало плохо еще одному члену команды.

"Мы подняли флаг на самой высокой горе планеты. Невероятные ощущения. Это было на вершине 8848 метров, но хорошая погода была до 10 минут, затем резко изменилась и мы начали спуск. Снег такой, что за метр ничего не было видно. Температура достигала минус 40 и был страх. Мы начали быстро спускаться", - рассказал он.

По словам Городечного, член их команды не рассчитал с маской, одеждой, с очками. Ветром и снегом ему посекло сетчатку глаз.

"На 7800 метров ночевать нельзя, но он был нетранспортабелен, и мы там в масках переночевали. Спуск, который занимает четыре часа, мы шли восемь", - подчеркнул альпинист.

Во Львове его встречали десятки жителей города. Городечный заявил, что уже планирует следующие восхождения.

Ранее сообщалось, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могли спуститься. Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь.

Позже за ними отправили вертолет и спустили в базовый лагерь.