Приложение Воздушная тревога снова показывает вражеские воздушные цели, но теперь требуется авторизация

Для просмотра информации о воздушных целях пользователям необходимо авторизоваться через Дію (Фото: Скриншот/Воздушная тревога)

Приложение Воздушная тревога возобновило работу после кибератаки со стороны России и снова отображает вражеские воздушные цели, однако для просмотра этой информации пользователям теперь необходимо авторизоваться через Дію. Таким образом разработчики усилили защиту сервиса, чтобы противник не мог воспользоваться этими данными.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили Министерство цифровой трансформации и руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, приложение снова работает, а информация о вражеских воздушных целях отображается.

В то же время разработчики усилили защиту сервиса. В частности, теперь для просмотра информации о воздушных целях пользователям необходимо авторизоваться через Дію.

Команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили её защиту на всех уровнях. Авторизацию через Дію добавили по требованию Воздушных сил ВСУ, чтобы информацию о воздушных целях могли просматривать только верифицированные пользователи, а Россия не могла воспользоваться этими данными.

В Минцифры подчеркнули, что Дія не передает приложению персональные данные, а лишь подтверждает прохождение верификации. Само приложение Воздушная тревога также не собирает и не хранит личную информацию пользователей.

В то же время для использования других функций сервиса авторизация не требуется. В частности, без входа в систему можно просматривать уровни опасности, получать уведомления о воздушных тревогах и находить укрытия на карте.

Напомним, вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что приложение Воздушная тревога, вероятно, подверглось вражескому воздействию.