Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Павла Елизарова на должность нового заместителя командующего Воздушных сил. Об этом он сообщил в понедельник, 19 января.

Зеленский сообщил, что будет введен новый подход к применению противовоздушной обороны Воздушными силами, в частности в части мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств «малой» ПВО.

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«Эта система будет трансформирована», — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что спецподразделение Лазарь, под командованием Павла Елизарова, «работает эффективно», а сам Елизаров хорошо известен в армии.

«Вместе с министром обороны и военным командованием будет разработана новая организация для этого компонента защиты неба», — добавил он.

Министр обороны Михаил Федоров добавил, что Лазарь будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны.

«Сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Ежедневно и каждую ночь — сотни вражеских дронов. Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать — быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию Президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос», — сказал Федоров.

Он отметил, что сейчас стоит задача — построить антидроновий купол над Украиной, систему, которая уничтожает угрозы еще на подлете.

«Под его руководством подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага на более чем 13 млрд долларов. Антидроновий купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны», — сказал Федоров.

Павел Елизаров ( Лазарь) — что о нем известно

Павел Елизаров — полковник Национальной гвардии Украины, командир отдельного отряда специального назначения Лазарь, бизнесмен. Родом из Молдовы, он переехал в Украину в 90-х годах XX века. С 2007 по 2008 год был заместителем министра транспорта и связи Украины, а с сентября 2009 по апрель 2010 — заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины. Он также работал продюсером и медиаменеджером в ток-шоу Савика Шустера. С 2022 года в Силах обороны Украины.

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Ранее Зеленский сообщил, что встретился с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым и обсудил с ним в частности кадровые решения.

В частности, согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ.