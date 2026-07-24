Российские войска нанесли удар баллистикой по Бучанскому району Киевской области, где на территории спортивного комплекса проходила выставка оружия. В результате атаки погибли 10 человек, около 100 людей пострадали.

NV следил за последствиями российской атаки.

22:44. Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Киевскую область погибла его супруга, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая.

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«В моей семье страшное горе: изверги убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире…», — написал Соловей.

В разговоре с Детектор медиа Соловей подтвердил обстоятельства гибели жены.

22:17. Глава общественной организации Захистимо Протасів Яр Юлия Бартле рассказала, что присутствовала на выставке в Киевской области и после российских атак накладывала турникеты раненым. Она сказала, что на мероприятии не дежурила скорая помощь и медики, а помощь раненым оказывали всего несколько человек, из-за чего спасти удалось не всех. Также на месте не было связи, и раненные сами пытались вызвать скорую или позвонить близким.

«Помощь оказывало всего несколько человек. Между первым и вторым прилетами успела наложить турникеты двум раненым. Снова прилет. Несколько взрывов. Достала в багажнике броник. Надела, правда, с третьего захода. Аптечка. Побежала к мужчине, который затыкал живот моей флиской. Наложила повязку. Потом позднее ему турникет на ногу, который кто-то принес. Но перед этим еще двоим успела наложить турникеты. У меня было только четыре турникета… абсолютное бессилие… и беспомощность…», — написала она.

21:45. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что мероприятие в Бучанском районе Киевской области, которое в пятницу, 24 июля, атаковала страна-агрессор РФ, не должно было там проходить.

«Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия — с кучей людей и тем более рядом с домами», — подчеркнул он.

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21:16. Военный и основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact Валерий Боровик в интервью Radio NV рассказал о российской атаке на комплекс под Киевом, где проходила выставка оружия.

19:25. В ГСЧС сообщили, что спасатели закончили работы на месте российского ракетного удара в Бучанском районе Киевской области. Они потушили пожары в трех частных домах и восемь машин. Также повреждены 23 частных жилых дома, два отеля, ресторан и 34 машины. На месте российского удара остаются палатки ГСЧС и Нацполиции, куда могут обратиться украинцы.

17:07. Воздушные силы ВСУ уточнили, что около 11:30 Россия ударила по Киевской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 с северного направления. Одну ракету удалось перехватить, две другие атаковали Бучанский район Киевской области.

Также около 11:45 россияне атаковали Одесскую область двумя противокорабельными ракетами Оникс из Крыма.

16:40. В результате российского баллистического удара по Бучанскому району Киевской области повреждено 27 частных домов и 44 автомобиля, сообщил первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник. Информацию о количестве погибших и пострадавших в настоящее время уточняют, добавил он.

16:26 Юрий Игнат в эфире Новини.Live уточнил, что россияне атаковали Киевскую область, предварительно, ракетами Искандер-М и С-400. Он также сообщил, что удар был нанесен по частному спортивному комплексу, а не по полигону.

16:09 В Генштабе ВСУ в комментарии Суспільному сообщили, что частный комплекс в Киевской области, по которому нанесла удар РФ, не входит в сферу управления Сил обороны. Однако там подчеркнули, что во время войны организаторы массовых мероприятий должны максимально учитывать риски безопасности и использовать укрытия.

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15:26. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев быть осторожными в течение следующих нескольких дней, поскольку страна-агрессор накопила ракеты и может нанести массированный удар баллистикой. Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

15:09. Сергей Флеш Бескрестнов уточнил, что не был и не планировал находиться на полигоне в пятницу. Он отметил, что таких мероприятий проводят десятки, если не сотни, и он не посещает их, если видит риски. Среди этих рисков он назвал отсутствие укрытия, анонс в интернете, большое количество участников, зона досягаемости баллистики и ранний анонс места проведения.

14:58. В результате ракетного удара по Киевской области погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 100 получили ранения, сообщил обновленные данные генеральный прокурор Руслан Кравченко.

14:57. В эфире телемарафона Єдині новини начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силы ПВО перехватили одну ракету, а еще две ударили по Киевской области.

14:25. В областной госадминистрации подтвердили удар РФ по частному полигону в Бучанском районе Киевской области.

«По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник.

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14:07. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области российские войска нанесли ракетный удар по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В Раде выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Там отметили, что информация о точном местонахождении участников мероприятия публично не распространялась, а обстоятельства удара в настоящее время устанавливают компетентные органы.

Представители организации призвали не публиковать фото и видео с места происшествия, геолокацию, данные о пострадавших, названия компаний или другие детали, которые могут навредить людям, работе Сил обороны или следствию.

В то же время в Совете оружейников подчеркнули, что не были организаторами мероприятия, однако поддерживают связь с коллегами и оказывают необходимую помощь.

14:03. Президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате сегодняшней атаки РФ на Киевскую область; десятки людей ранены.

«Мои соболезнования родным и близким. Выяснение всех обстоятельств и судьбы людей продолжается. На месте работают все необходимые службы», — написал он.

13:30. В эфире «Апостроф TV» основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact и военнослужащий Валерий Боровик заявил, что россияне нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка оружия.

«Был нанесен очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. Там находились наши знакомые. К сожалению, есть погибшие и разрушения. Все это будет отражено в официальных комментариях», — сказал он.

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Бывший советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что, вероятно, речь идет о сегодняшней баллистической атаке на Киевскую область.

В то же время советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) написал, что с ним всё в порядке и команда жива.