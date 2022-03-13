«Прекращайте бомбардировки». Заслуженный военный летчик РФ призвал оккупантов немедленно прекратить авианалеты на города Украины — видео 13 марта, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Исаакович Штерн (Фото:Открытые источники)

Заслуженный военный летчик России, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн, который живет в Черкассах, обратился с призывом к российским летчикам немедленно прекратить уничтожение городов и сел Украины.

Его обращение опубликовало информагентство Армія Inform. Публикуем его полный текст.

В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!

Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления — генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного — полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн.

Как сообщает Армія Inform, Генадий Штерн более тридцати лет жизни отдал военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м — Ленинградскую академию авиации.

До 1999 года проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях ВВС СССР, затем в ВВС РФ на должностях летчика-инструктора, командира звена, зам. командира и командира эскадрильи, зам. командира полка, зам. начальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего летчика-инспектора Боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной Армии. Освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы.

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