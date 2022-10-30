Зеленский собрал заседание Ставки. Обсудили возможные действия России и ремонт военной техники 30 октября, 18:08 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 30 октября. В частности, там обсудили ситуацию на фронте.

Об этом говорится в его Telegram.

Зеленский заслушал информацию о возможных будущих действиях России. По его словам, также подробно остановились на вопросе обеспечения украинских бойцов боеприпасами и вопросе ремонта военной техники и вооружения.

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«Напоследок подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы», — заявил президент.

Накануне Зеленский заявил, что дефицит электроэнергии в Украине еще не преодолен, но отключений стало меньше. Реагируя на заявление России о приостановлении участия и попытке сорвать «зерновое соглашение», президент призвал ООН и G20 к жесткой реакции.

