Над Киевом создали защитный купол из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) , призванный препятствовать радиосвязи российских операторов с реактивными дронами «Шахед», оснащенными системой дистанционного управления.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, россияне используют технологию МЭШ-радиосвязи, которая позволяет операторам с территории РФ управлять «шахидами» через радиомодемы, установленные на дронах, а также искать цели.

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Для противодействия этой угрозе было решено создать над столицей защитный купол, который должен был бы препятствовать такой связи.

Фото: Флеш /Telegram

Операцию подготовили за несколько недель. К ней привлекли основных производителей средств РЭБ, которые круглосуточно изготавливали и устанавливали оборудование. В целом нужно было оборудовать сотни точек для антенн и другой аппаратуры по всему городу.

Фото: Флеш /Telegram

По словам Флеша, в операции принимали участие Генеральный штаб, Министерство обороны, МВД, СНБО, Офис президента и другие подразделения Сил обороны. Мероприятия находились под постоянным контролем президента Украины.

Он отметил, что операция была сложной как с технической, так и с организационной точки зрения.

Фото: Флеш /Telegram

«Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать шахиды, искать другие решения», — заявил Бескрестнов.

Ранее Флеш сообщал, что в ночь на 1 ноября российские оккупанты использовали для массированных атак десятки шахидов с бензиновыми двигателями. Из-за сплошной облачности над Украиной россияне рассчитывали, что экипажам дронов-перехватчиков будет сложнее обнаруживать такие беспилотники.

29 октября Флеш сообщал, что российские беспилотники «Герань-5» при маневрировании могут развивать скорость до 1000 км/ч. По его словам, такие случаи уже фиксировались, а к разработке российских БПЛА активно привлекаются китайские специалисты.