Ситуация в Северодонецке: украинских военных атакуют по всем направлениям — глава ВГА 22 июня, 14:12 Цей матеріал також доступний українською В Северодонецке бои идут в промзоне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ситуация в Северодонецке остается сложной, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично и на территории завода.



Как рассказал в эфире телемарафона руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, российские оккупанты атакуют защитников города по всем направлениям.

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«Фактически бои продолжаются в промзоне — это линия завода Азот, частично даже на территории завода, это линия по прилегающим селам Сиротино и Вороново, где враг пытается атаковать постоянно, продавливать линию обороны. Достаточно сложно — город и оборонные рубежи атакуются по всем направлениям», — сообщил он.

По его словам, российские оккупационные войска бросили на Северодонецк все силы.

«Атакуют фактически по всей линии фронта, но ВСУ стоят и отражаются. Мы уже полтора месяца живем в режиме активных боевых действий и постоянного нападения на нас», — добавил Стрюк.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

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