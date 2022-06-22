Ситуация в Северодонецке: украинских военных атакуют по всем направлениям — глава ВГА

22 июня, 14:12
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В Северодонецке бои идут в промзоне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Северодонецке бои идут в промзоне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ситуация в Северодонецке остается сложной, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично и на территории завода.

Как рассказал в эфире телемарафона руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, российские оккупанты атакуют защитников города по всем направлениям.

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«Фактически бои продолжаются в промзоне — это линия завода Азот, частично даже на территории завода, это линия по прилегающим селам Сиротино и Вороново, где враг пытается атаковать постоянно, продавливать линию обороны. Достаточно сложно — город и оборонные рубежи атакуются по всем направлениям», — сообщил он.

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По его словам, российские оккупационные войска бросили на Северодонецк все силы.

«Атакуют фактически по всей линии фронта, но ВСУ стоят и отражаются. Мы уже полтора месяца живем в режиме активных боевых действий и постоянного нападения на нас», — добавил Стрюк.

https://www.youtube.com/embed/FF3nVLoW2OA

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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