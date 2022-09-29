Защитники Украины сбили два российских штурмовика Су-25

29 сентября, 18:15
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Россия потеряла еще два Су-25 (фото от 13 августа) (Фото:Группировка Объединенных сил via Facebook)

Россия потеряла еще два Су-25 (фото от 13 августа) (Фото:Группировка Объединенных сил via Facebook)

Бойцы воздушного командования Юг в четверг, 29 сентября, сбили в Николаевской области два штурмовика Су-25 российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Вражеские самолеты сбила зенитная ракетная Одесская бригада командования Юг в Баштанском районе.

В Воздушных силах напомнили, что за предыдущие сутки украинские бойцы сбили три российских беспилотника Орлан-10 и уничтожили четыре ракеты Х-59.

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Британская разведка 19 сентября отмечала, что Россия стала чаще терять боевые самолеты в Украине. В ведомстве заявили, что всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить поддержку с воздуха своим наземным войскам, находящимся под давлением наступающих украинских сил.

В конце августа спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что российская военная авиация уже больше трех месяцев не залетает в зону поражения систем ПВО Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ уже потеряла 262 самолета, 224 вертолета, 995 беспилотников, 246 крылатых ракет и не только.

https://www.youtube.com/embed/i6TaBoYBX8c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Су-25 Николаевская область Российские самолеты Штурмовики Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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