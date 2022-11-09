Защитники Украины освободили еще два села в Херсонской области — УП

9 ноября, 21:54
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НВ

НВ

В среду, 9 ноября, в Сети появились видео с украинскими военнослужащими в Правдино и Калиновском Херсонской области. О том, что ВСУ освободили эти два населенных пункта, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в разведке подразделений ВСУ.

Ранее в Telegram-каналах появились видео, на которых защитники Украины поднимают флаг в Калиновском и общаются с жителями Правдино к северо-западу от Херсона. Официального подтверждения этой информации нет, главы Херсонской и Николаевской ОВА просили соблюдать информационную тишину.

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Редактор: Нина Григорская
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