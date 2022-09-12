Защитники Украины освободили 13 населенных пунктов на юге — командование 12 сентября, 16:36 Защитники Украины освобождают от оккупантов восток и юг страны (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Оперативном командовании Юг в понедельник, 12 сентября, сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

В сообщении ОК Юг в Facebook сказано, что украинские защитники подвинули линию фронта от 4 до 12 километров. Среди освобожденных населенных пунктов — Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Видео дня

За две недели ВСУ на южном направлении:

вывели из строя более 1800 оккупантов;

поразили более 150 пунктов управления, командных и оперативных пунктов;

уничтожили 122 танка и более 500 единиц техники, 134 артиллерийских системы, около 20 РСЗО, два самолета, два вертолета, 13 беспилотников, 70 складов боеприпасов;

нанесли до 140 ударов по мостам и переправам.

«Враг деморализован и ищет способы покинуть оккупированные территории. Но сил и мощностей у оккупантов все еще много. Бои продолжаются и коварство врага, который бьет по объектам гражданской и критической инфраструктуры, по жилым кварталам, недооценивать нельзя», — добавили в командовании.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Также защитники Украины активно деоккупируют украинские территории на восточном направлении. По состоянию на вечер 11 сентября украинские военные освободили более 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 сентября рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.