Защитники Мариуполя во время обороны города ликвидировали 6,5 тысячи оккупантов — советник мэра

15 июля, 21:11
Убитых россиян с линии наступления Новоазовска не хоронили, а сразу сжигали в мобильных крематориях (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Убитых россиян с линии наступления Новоазовска не хоронили, а сразу сжигали в мобильных крематориях (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Защитники временно захваченного Мариуполя во время обороны города ликвидировали 6,5 тысячи российских оккупантов, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В Telegram он рассказал, что россияне в городе создали четыре морга, один из которых предназначен для оккупантов и их агентуры.

«Находится в помещении (в холодильниках для хранения мяса) рынка Азовский. Сразу рядом с столь громко распиаренным строительством. Здесь завезли около 4 тысяч тел россиян в мае-июне. Трупы русских солдат со стороны наступления Запорожской области, собравшиеся на поле боя», — написал он.

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По его данным, оккупанты ежедневно по 30−50 тел вывозят в сторону Новоазовска и России. Он добавил, что убитых россиян с линии наступления Новоазовска не хоронили, а сразу сжигали в мобильных крематориях.

Такое количество тел оккупантов Андрющенко считает подтверждением того, что оборона Мариуполя ликвидировала около 6,5 тысяч российских солдат во время боев за город.

«Учитывая полученную информацию о российском морге и количестве трупов оккупантов (около 4 тысяч) только одного из трех направлений атаки на Мариуполь, есть еще одно подтверждение. Подтверждение того, что Героический Гарнизон Мариуполя уничтожил не менее 6,5 тысячи живой силы оккупантов», — написал он.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Оборона

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