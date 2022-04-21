Несмотря на сложную ситуацию. Защитники Мариуполя уничтожили три танка и два БТР
Ситуация в Мариуполе остается сложной (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
Защитники блокадного Мариуполя, несмотря на сложную ситуацию, продолжают держать оборону города.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Как сообщает полк Азов, за последние двое суток уничтожили три танка, два БМП и БТР.
Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, которые отклонили все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен.
Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.
До останнього патрона: полк Азов обороняє Маріуполь
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.