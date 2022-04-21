Несмотря на сложную ситуацию. Защитники Мариуполя уничтожили три танка и два БТР

21 апреля, 12:18
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Ситуация в Мариуполе остается сложной (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Ситуация в Мариуполе остается сложной (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

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Защитники блокадного Мариуполя, несмотря на сложную ситуацию, продолжают держать оборону города.

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Как сообщает полк Азов, за последние двое суток уничтожили три танка, два БМП и БТР.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, которые отклонили все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен.

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Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.

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Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

До останнього патрона: полк Азов обороняє Маріуполь

https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE
Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Полк Азов Война России против Украины

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