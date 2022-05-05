«Штурм Азовстали продолжается». Защитники Мариуполя удерживают оборону завода, бои идут по периметру 5 мая, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На заводе Азовсталь в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, а режим прекращения огня для эвакуации гражданских был сорван оккупантами. Об этом заявил глава патрульной полиции города Михаил Вершинин и советник мэра Петр Андрющенко.

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«Ситуация очень тяжелая, идут бои по периметру завода», — сказал Вершинин в комментарии Cуспільному.

Вершинин добавил, что украинские защитники ожидали режим прекращения огня для вывоза раненых и гражданских з территории завода.

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«Нам режим не дали сегодня, хотя обещали. Ситуация жесткая и очень сложная», — рассказал он.

Также Андрющенко сообщил в Telegram, что штурм Азовстали продолжается.

«Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту», — написал он.

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