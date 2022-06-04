С пленными защитниками Мариуполя коммуницируют разведчики — Монастырский 4 июня, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный российскими оккупантами завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр внутренних дел Денис Монастырский в пятницу, 3 июня, заявил, что коммуникацию с пленными защитниками Мариуполя осуществляют украинские разведчики.

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«Сегодня коммуникацию с ребятами осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и о возможностях их освобождения», — рассказал Монастырский в эфире всеукраинского марафона, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.



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Министр добавил: Украина знает, что защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и делает для этого все возможное.

«Это [оборона Мариуполя] - одна из героических страниц истории не только этих 100 дней, а и всей большой истории Украины», — подчеркнул он.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали. По последним данным, они оказались на неподконтрольной Украине территории.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Россия ничего не может сделать с азовцами в плену – Сергей Гармаш, журналист https://www.youtube.com/embed/ilNdyB2Bl7E

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