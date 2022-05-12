Рискуют всем. Защитники Мариуполя пытаются контратаковать оккупантов

12 мая, 10:17
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Защитники Мариуполя пытаются контратаковать российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя пытаются контратаковать российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов завода Азовсталь в Мариуполе. Украинские военные пытаются контратаковать.


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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель — блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем», — написал он в Telegram.

Видео дня

По его словам, одна из самых больших проблем — вражеские дроны.

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«Если бы был способ их ослепить или сажать — нашим было бы гораздо легче. И не только в Азовстали. Мы все в безвозмездном долгу перед ними», — добавил Андрющенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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