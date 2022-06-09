В плен не сдались: СМИ узнали, как защитники Мариуполя покидали Азовсталь

9 июня, 15:21
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Защитники Мариуполя не сложили оружие перед врагом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя не сложили оружие перед врагом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя, которые вышли с территории завода Азовсталь, не сдались в плен и не сложили оружие перед российскими оккупантами, сообщает Украинская правда.

Источник издания в украинской разведке подчеркнул, что вышедших с Азовстали нельзя называть военнопленными.

«Категорически нельзя называть это „сдались в плен“. Морпехи с меткомбината Ильича — они сдались в плен. Но о защитниках Азовстали так говорить нечестно. Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы из Азовстали сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам», — сказал собеседник УП.

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Главным условием украинской стороны было то, чтобы за защитников Азовстали несло ответственность Главное разведывательное управление РФ — так военные получали шанс на соблюдение в отношении них Женевской конвенции, доступ международных организаций и т. д.

«Морпехи, сдавшиеся „ДНР“, сидят в колониях, куда никого не пускают. Что там с ними происходит, страшно даже представить. И в отличие от пленных морпехов, о которых никто ничего не знает, у нас есть полный список людей, которые вышли с Азовстали», заверенный российским генералом", — объяснил источник в украинской разведке.

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16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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