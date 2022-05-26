Защитники Мариуполя находятся в тяжелых условиях, но их не пытают — Данилов 26 мая, 22:30 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Украина поддерживает контакт с защитниками Мариуполя, которых эвакуировали в оккупированную Еленовку, и может подтвердить, что украинцев не пытают. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии 24 каналу.

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Он подчеркнул, что пока не может сообщать детали, а вопросом освобождения украинцев занимаются «люди, которые брали на себя такие гарантии».

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«Парни сегодня находятся в тяжелых условиях там, где они находятся. Могу подтвердить, что сегодня к ним не применяют пытки, нет ужасного отношения к нашим военным. Как будет дальше, будем смотреть», — сказал он.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая. По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.

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