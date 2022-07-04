«Сейчас устами наших ребят говорит враг». Россияне заставляют защитников Мариуполя делать провокационные заявления — жена бойца Азова

4 июля, 17:50
Марина Кравцова прокомментировала заявления защитников Азовстали, которые публикуют СМИ страны-агрессора (Фото:Скриншот брифинга в Медиацентре Украина)

Марина Кравцова прокомментировала заявления защитников Азовстали, которые публикуют СМИ страны-агрессора (Фото:Скриншот брифинга в Медиацентре Украина)

Пленные защитники Азовстали делают заявления под давлением оккупантов, сообщила жена командира подразделения Медведи, входящего в состав полка Азов, Марина Кравцова.

Во время брифинга в Медиацентре Украина она рассказала, что последний раз общалась с мужем по телефону, когда он находился на Азовстали. Также она прокомментировала заявления защитников Азовстали, которые публикуют СМИ страны-агрессора.

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«Заявления, которые делают наши ребята на видео, сделаны под давлением. Мы не должны реагировать на эти вражеские провокации. Нам следует понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг», — подчеркнула Кравцова.

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Она добавила: «вражеские источники» сообщают, что бойцов подразделения Медведи «вывезли в неизвестном направлении» и держат отдельно. Также, по ее словам, подразделением Медведи занимается «суд» террористической организации «ДНР», которые будет требовать для украинских бойцов смертную казнь.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Пленные Азовсталь Азов

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