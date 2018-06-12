Защитники избирательного права. Как в Украине будут готовить омбудсменов к выборам

Обучение омбудсменов на выборы будут проходить фактически два человека на определенный регион

В Украине начали подготовку избирательных омбудсменов. Они должны будут коммуницировать с полицией, судами и прокуратурой о нарушении избирательных прав граждан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской мережи Опора Ольга Айвазовская. По ее словам, омбудсмены будут работать в 24 регионах Украины во время проведения выборов.

Отбор омбудсменов будет происходить посредством публичного конкурса

Деньги на обучение выделил Европейский Союз, а сами омбудсмены не будут связаны с государством, добавила Айвазовская.

"Подобрать в каждом регионе квалифицированных людей, научить их совместно с Украинским католическим университетом, нашими бельгийскими партнерами. Что такое нарушения, как с ними работать, как работает полиция, как эффективно работать с документированием, чтобы полиция не имела возможность сказать: "Извините, но мы не можем в анонима взять показания". Эти омбудсмены должны стартовать с декабря, чтобы за год показать другую тенденцию", - отметила Айвазовская.

Набор в омбудсменов по избирательному праву стартовал 15 мая. Заявку на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте организации. Планируется, что по его результатам будут отобраны до 50 наиболее успешных участников с соответствующей базой знаний.

Критерии отбора омбудсменов

Отбор омбудсменов будет происходить посредством публичного конкурса. Проводить его независимая комиссия. Приоритет будет предоставляться людям, которые уже имеют юридическое образование и определенный опыт в избирательном процессе.

Деньги на обучение выделил Европейский Союз

После отбора кандидатов будут учить на специально разработанных профильных курсах на базе Украинского католического университета.

Учебная программа будет охватывать 5 модулей о содержании и общей характеристике избирательных прав, правонарушений, пропроцесуальних аспектов сбора и фиксации доказательственной базы, судебную практику и медиакомуникацию. Обучение будет проходить фактически два человека на регион. Тот, кто наберет наивысшее количество баллов, станет омбудсменом, второй будет запасным, который в случае необходимости сможет заменить победителя.

Главная проблема украинских выборов - это систематические прямые и непрямые подкупы избирателей.

Приоритет будет предоставляться людям, которые уже имеют юридическое образование и определенный опыт в избирательном процессе

За всю историю независимости никто не понес наказания за такие действия со стороны партий и кандидатов, заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. В стране не существует ни одного крупного города, в котором бы не происходили подкупы, добавил Кошель.

"Обычный концерт - это тоже предоставление избирателям услуг досуга. Несовершенная работа правоохранительных органов показывает, что нет ни одного случая, когда человек, который покупает голоса избирателей, получил реальный тюремный срок", - сказал Кошель.

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский не исключает кибератак на следующих президентских выборах в Украине. При этом, по его мнению, угроза будет идты не со стороны России и Соединенных Штатов, а внутри Украины.