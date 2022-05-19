Данилов о защитниках Азовстали: Если бы они этого не сделали, ситуация на фронте была бы сверхтяжелой 19 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Раненые бойцы с Азовстали в госпитале оккупированного Новоазовска, 18 мая (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасноти и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал подвиг защитников Азовстали.

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«Мы даже не можем себе представить, как важно было держать на себе Мариуполь, сдерживать 20 тыс. российских военных. Если бы они этого не сделали, наша ситуация на фронте сегодня была бы сверхтяжелой. Подчеркиваю: они герои для нашей страны», — заявил он.

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Данилов отметил, что, когда была возможность, Украина передавала на Азовсталь по воздушному пути необходимые вещи, однако сейчас такой возмоности больше нет.

Секретарь СНБО не ответил прямо на вопрос о том, кто оказывает помощь эвакуированным с Азовстали украинским военным и есть ли там представители международных организаций, которые могут засвидетельствовать этот процесс.

«Я не могу ответить на этот вопрос на сегодняшний день. Очень хотели, чтобы представители ООН, Красного креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными», — сказал он.

Данилов также выразил надежду, что с ранеными защитниками Азовстали, которые находятся в Новоазовске и Еленовке будет связь, а достигнутые об их обмене договоренности будут выполняться.

19 мая заместительница министра обороны Анна Маляр заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, а публичные комментарии могут навредить этому процессу.

Комментируя заявления российских пропагандистов, которые предлагают признать полк Азов «террористической организацией», Маляр отметила, что они направлены на внутреннего потребителя.

Вечером 17 мая агентство Reuters сообщило, что еще семь автобусов с защитниками Украины, эвакуированными с завода Азовсталь в Мариуполе, прибыли в оккупированную Еленовку Донецкой области. Украинские власти сообщили, что операция по эвакуации защитников Мариуполя продолжается, не уточняя подробности.

Ночью 17 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитников Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



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