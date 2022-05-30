Информация о защитниках Азовстали секретная из-за переговорного процесса и вопроса их безопасности — Маляр

30 мая, 14:23
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Защитники Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что информация о защитниках Азовстали секретная из-за переговорного процесса и вопроса их безопасности.

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«У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретная. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно», — сказала Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, информация о защитниках Азовстали пока не публична.

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По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города.

В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали. В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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