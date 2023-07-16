Командир Азова Редис встретился со своими подопечными после плена — фото 16 июля, 21:00 Командир бригады Азов Денис Прокопенко с позывным Редис встретился со своими подопечными после освобождения из плена (Фото:Бригада Азов/Telegram)

Командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис встретился с личным составом своего подразделения после возвращения из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба бригады Азов в своем Telegram.

«Находясь в плену я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года», — сказал Редис.

Видео дня

Пресс-служба передает, что во время встречи с бойцами Азова Прокопенко подчеркнул, что он является солдатом и его «не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела».

«Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову», — сказал Редис во время встречи с бойцами бригады.

Пресс-служба передает, что на встрече Прокопенко отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

«Долгожданная встреча с командиром, его присутствие рядом с подчиненными и непосредственное командование подразделением — именно тот необходимый заряд, который поднимет боевой дух военнослужащих бригады и придаст им дополнительную уверенность на поле боя», — сообщает пресс-служба бригады.

В пресс-службе бригады добавили, что личный состав Азова ждал возвращения командира из плена больше года и рад приветствовать его в строю, и готов к выполнению любых поставленных задач.

«Сейчас подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей», — резюмируется в сообщении пресс-службы бригады Азов.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.