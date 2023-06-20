История любви и надежды. 25-летний воин — о том, как влюбился, пошел на войну, потерял обе ноги, женился и ждет рождения сына 20 июня, 11:15 NV Премиум Сергей Копищик, как и другие пациенты реабилитационного центра, стремится как можно быстрее вернуться к повседневной жизни и учится новой профессии. (Фото:Пресс-служба Superhumans)

Старший солдат Сергей Копищик рассказывает вдохновляющую историю своей жизни и делится планами на будущее.

Старшему солдату 63-й отдельной механизированной бригады Сергею Копищику 25 лет. Год назад он ушел на войну, получил тяжелые ранения под Снигиревкой Николаевской области, долгое время находился между жизнью и смертью, потерял обе ноги.

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Уже несколько месяцев он — пациент Superhumans, всеукраинского центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки. С первых дней здесь, Копищик удивляет врачей и пациентов своим стремлением вернуться к жизни здорового человека: например, хорошо ходить начал уже на третий день после того, как стал на протез, а это рекордно короткий срок.

О войне, ранении, выздоровлении и большой любви, которая помогла ему преодолеть боль и отчаяние, Копищик рассказывает NV.

В 5 утра 24 февраля я как раз ехал домой в Луцк автобусом, и уже там из звонков родных я узнал, что началась большая война, по Луцкому аэродрому прилетели ракеты. Я послушал обращение нашего президента и вместо дома поехал сразу в военкомат в Луцке. Там уже было много людей, меня записали и сказали прийти на следующий день, 25-го февраля. Дома конечно мама распереживалась — паника, слезы, зачем туда идешь. Я говорю — как зачем? А кто будет воевать? На утро нам сказали, что за ночь уже были сформированы все штурмовые и боевые бригады, сейчас пока новых солдат не нужно — сидите, ждите. А потом в громкоговоритель спрашивают: кто служил в АТО? В 14-ю бригаду было нужно еще людей добрать. Какие-то люди подняли руку, пошли, и я за ними. Они уже стоят, их оформляют, и я подхожу, свой военный билет показываю, а я «срочку» служил в Киеве, был пожарным, как раз демобилизовался 21 мая 2021 года. Мне говорят: пожарника нам не надо, только тех, кто имеет какой-то боевой опыт. Я говорю: знаете какой у меня боевой опыт — о-го-го, я очень мотивирован. Не знаю как, но я их уговорил. В 14-ю бригаду я так и не попал, но меня отправили в 63-ю бригаду, где я и служил.

У нас в семье папа воевал в АТО, в 2016 вернулся, мне тогда 16 лет было. Я и из его рассказов и сам понимал, что Родину надо защищать, что мы уже 100 лет за нее боремся. Но как-то так все шло, что в 2022 году мне казалось, что уже все будет так всегда, все эти «ЛДНР», мы все привыкли с этим жить. И тут вдруг война, через несколько дней мне должно было исполниться 24 года. И я подумал: взрослый парень, не сказал бы, что глупый, немножко разбираюсь во всем этом, потому что я для себя изучал и тактику, и вооружение, и это все мне было интересно. Думаю, от меня будет польза там. Я должен защищать Украину, дома я не высижу, меня если бы закрыли в четырех стенах и никуда не выпускали, то я тоннель прорыл бы, чтобы уйти.

Первые дни войны дают странные ощущения. Страх и одновременно какой-то адреналин, возбуждение, какие-то смешанные эмоции, и страшно, и одновременно не страшно. В апреле нас с севера перебросили в Николаевскую область, а там сразу началась канонада. За неделю времени ты уже больше не прячешься от каждого звука, за месяц времени ты уже можешь по звуку выстрела услышать, кто стреляет, что это летит — град, мина, танк, САУ, варьируешь свою реакцию под то, откуда оно стреляет, оно сюда летит, или не сюда. То есть, за месяц времени ты уже привыкаешь, и это самое смешное и самое страшное одновременно, начинаешь игнорировать угрозу. На войне это плохо, не нужно, чтобы у тебя страх постоянно был, но надо держаться инстинкта самосохранения, этот инстинкт может исчезать.

Ранение я получил в июле под Снигиревкой, это между Николаевской и Херсонской областями. Наша основная задача заключалась в том, чтобы удерживать позиции, не пустить кацапов вперед. Мы стояли на опорных пунктах — наша линия, а за и километр впереди уже вражеские войска стояли. Где-то в 9 часов начался артобстрел, мы отправлялись на позиции, я и еще два моих товарища, которые погибли в тот момент, когда я получил ранение. Ну и начался артобстрел, и по нам что-то прилетело. Я не помню, что, как, и как так случилось, что я был единственный, кто выжил.

Мне тогда сразу оторвало левую ногу, были тяжелые ранения правой, вообще было много поражений. Я провел тогда в больницах три месяца. Во время лечения стало понятно, что правую ногу тоже не удастся сохранить. Было тяжеловато это все осознавать, но мне очень помогла моя девушка Светлана, родные также помогали. Светлана создала вайбер-чат для родных, мы снимали какие-то видео своей жизни, накладывали музыку, родные что-то снимали, это очень помогало, потому что жизнь продолжается. Я вообще по жизни позитивный человек, поэтому я не думал много о том, что со мной произошло, а о том, как я буду добираться до разных мест, двигаться по жизни, искал и продумывал различные варианты, стало понятно, что можно протезироваться.

Мне очень помогала Светлана, она тоже была о будущем, мы вместе искали как преодолеть эту ситуацию.

Важно видеть в раненом человека, способного на юмор, готового говорить о будущем. Не надо прилюдно жалеть людей, которые потеряли конечность, это не помогает. И здесь в Superhuman центре, и в больнице мы, раненые, поддерживаем друг друга с юмором, с шутками. Это нормально. У нас здесь и врачи шутят, и все живут будущим, это очень здоровая атмосфера, она тебя держит.

Ветеранам нужно уважение, признание и отношение на равных, этого достаточно. Я часто шучу сейчас, что могу себе обувь выбирать, какую захочу, ведь раньше это проблема была. И это тоже нормально. Мне очень хотелось бы, чтобы и родители детям объясняли, что происходит с человеком, потерявшим конечность — я часто вижу, что дети с интересом смотрят, а родители на них шикают, стесняются. В нашем обществе, к сожалению, таких людей будет очень много после войны, мы должны как общество выработать нормальное отношение, с уважением, признанием.

Со своей будущей женой мы познакомились на праздновании 2022 года, мы были в разных компаниях, но друг друга заметили, начали общаться. Но у меня какие-то мои тараканы были, пообщались месяц — и затихло. Она сама мне написала уже после 24 февраля, узнав, что я на фронте. И тогда мы уже как-то опять начали общаться плотно. Потом случилось ранение, телефон был полностью разбит, экран не работал, но я как-то дозвонился к родителям и к ней и сказал, что вот беда случилась, меня ранило. Она приехала ко мне вместе с моими родителями сразу, как меня перевели из реанимации, и осталась. Весь этот путь мы вместе прошли. Я уже тогда понял, как мне повезло. Хотел сделать ей предложение после протезирования, а потом подумал — чего тянуть, не надо тормозить, надо действовать. Женимся и будем дальше жить как семья.

Я делал предложение, передвигаясь на коляске, в ее доме несколько ступенек, так мне ребята помогли подняться. Я так на фронте в окопах не волновался, как тогда, когда делал предложение. Мы были в вышиванках, все это друзья снимали на видео, и оно потом в ТикТоке набрало три миллиона просмотров. Мне кажется, это важно, чтобы люди с ампутациями видели, что жизнь продолжается, что есть будущее после потери конечностей. Там было много реакций, к сожалению, россияне пожаловались на видео, его снесли вместе с аккаунтом.

Самое сложное — научиться ходить правильно. Я через три дня встал на протезы, говорят, это очень рано. Но я хочу ходить, потому что я уже спланировал, что мне надо в жизни, куда и к чему идти. Когда у тебя свои ноги, ты не задумываешься над тем, что каждый шаг — это такая сложная сумма микродвижений, ты должен подумать, куда вести ноги, как согнуть колено, как поставить пятку, потом — носок. Когда у тебя два протеза, это сложнее, мозг должен научиться посылать правильные сообщения мышцам. Первые дни я проходил два-три шага и падал от напряжения, сейчас я уже достаточно далеко захожу по территории центра, осталось выработать автоматизм и выносливость.

Сергей и Наталья поженились еще до того, как Сергей начал протезирование, а сейчас ожидают первенца. / Фото: Пресс-служба Superhumans

У меня очень конкретная цель — научиться ходить до августа, в августе родится наш сыночек, и я хочу сам держать это счастье на руках, ходить с ним. И я знаю, что уже точно до августа буду ходить. Много тренируюсь. Конечно, и жизнь изменилась, я понимаю, что уже не смогу работать у станка 12 часов, таскать железо, как раньше. Сейчас осваиваю профессию веб-дизайнера. Честно скажу: очень сложно дается, но мне интересно. Ну, и я много думаю о будущем. Важно планировать, искать возможности. Я знаю, что смогу водить автомобиль, уже конечно на ручном управлении, но смогу.

У меня появились новые мечты. Как уже стану на протезы, как закончится война, я очень хочу путешествовать с семьей по миру, видеть как люди живут в других странах. Для меня теперь жизнь имеет особую ценность: если кто-то раньше хотел какие-то себе айфоны, то после того, как тебе дали второй шанс на жизнь, она становится очень ценна в простых вещах. Поэтому я хочу смотреть мир и смотреть как растут наши дети, конечно, в победившей Украине.

Еще я много думаю о мире за пределами реабилитационного центра. Мы, как страна, еще не очень готовы к будущему, где будет много людей с ампутациями. С костылей, коляски, протезов ты иначе смотришь на все эти ступеньки, подъемы, спуски. Я очень надеюсь, что украинский бизнес уже сейчас будет думать о людях, которые хотят, но не могут пользоваться услугами учреждений, куда невозможно добраться. У нас иногда даже такие больницы и аптеки есть. Это то, что стоит исправлять.